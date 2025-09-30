Splashtop Personalは、自宅のネットワークを通じて家のどこからでも、すべてのデバイスからコンピュータにアクセスするのに最適な方法です。ソファでスマートフォンからコンピュータを見たり、ベッドでタブレットからコンピュータゲームをしたりできます。Splashtopはそれを簡単にします。オプションのAnywhere Access Packサブスクリプションを利用すれば、自宅のネットワーク外からも自宅のコンピュータにアクセスできます。
でも、Splashtopの体験を次のレベルに引き上げたい場合はどうしますか？Splashtop リモートアクセスへのアップグレードで、自宅や職場のコンピュータへのリモートアクセスに必要なすべての機能と、いくつかの素晴らしい追加機能が手に入ります。
Splashtop リモートアクセスに移行する理由をチェックしてみてください。
仕事/ビジネス用コンピュータと自宅のコンピュータにアクセス - Splashtop Personalは個人の非商業利用のみを対象としています。Get Splashtop リモートアクセス for a ライセンス to access both your work and your home computers.
自宅ネットワーク外のコンピュータにリモートアクセス - Splashtop Personalは自宅ネットワークでの使用が無料です。Splashtop リモートアクセスを使えば、どこからでもコンピュータにアクセスできます。自宅のコンピュータにどこからでもアクセスしたいだけなら、もう一つの選択肢として、¥1,870/年のAnywhere Access Pack for Personalがあります。
Free Splashtop iOS apps - Splashtop Personalでは、iPadとiPhoneアプリに費用がかかります。Splashtop リモートアクセスでは、すべてのアプリが無料です。
Chrome Browser plug-in - Splashtop リモートアクセスは、Windows、Mac、Linux、またはChromebookのChromeブラウザからコンピュータにアクセスできる無料のChrome Browser plug-inをサポートしています。他のデバイスからのアクセスに加えて利用可能です
優先サポート - 質問や支援が必要なときに、より迅速な回答を得ることができます。オンライン、メール、または電話で。
ファイル転送 - コンピュータ間でファイルを転送
リモート印刷 - リモートコンピュータのファイルをローカルプリンターで印刷
コンピュータとユーザー管理 - ビジネスシチュエーションでのユーザーとコンピュータのリストとグループ化を管理するWeb管理コンソール、アクティビティログ。リモートウェイクやリモート再起動も可能です。
より多くのコンピュータに接続する - アクセスしたいコンピュータがたくさんありますか？Splashtop リモートアクセスを使用すると、最大10台の仕事用および家庭用コンピュータにアクセスできます。
プレミアム機能 - 画面上に描画できるホワイトボードのような注釈�、カスタムショートカット、ゲームパッド（画面ナビゲーションやゲームに便利なオンスクリーンコントロール）を入手。These are included in Splashtop リモートアクセス at no extra charge or available for ¥1,870/year in the Productivity Pack for Splashtop Personal.
重要: 現在、Personalエディションの有料アドオンサブスクリプション（Anywhere Access PackまたはProductivity Pack）をお持ちの場合、リモートアクセスに加入するとそれらは不要になります。それらの古いサブスクリプションは、App Storeでの購入またはSplashtopから直接購入した場合はmy.splashtop.comコンソールを通じてキャンセルしてください。