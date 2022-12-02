SplashtopのMirroring360がEpson® MoverioTM BT-200スマートグラスで利用可能になり、iOSアプリやコンテンツをグラスで視聴可能に
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Moverio Apps Marketから入手可能なMirroring360は、ゲーマー、ビデオ視聴者、医師、工業デザイナー、DJI Phantom Vision Droneユーザーに新しい機能と体験を提供します。
San Jose, CA — March 3rd, 2015 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、Mirroring360がEpson® Moverio™ BT-200スマートグラスで利用可能になったことを発表しました。
Moverio Apps Marketからダウンロード可能で、iPod、iPhone、iPadユーザーは、Mirroring360を使用してモバイルデバイスの体験をEpson Moverioスマートグラスに簡単にリダイレクトでき、ユーザー体験を向上させ、新しい使用モデルを可能にします。
“モバイルデバイスとスマートグラスを橋渡しすることで、EpsonとSplashtopは新しい可能性を生み出しました”とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。“例えば、EpsonのMoverioスマートグラスを使ってDJIドローンを飛ばしながら、Mirroring360を使用して、ドローンのビデオフィードをiPhoneからスマートグラスの中心で直接見ることができます。これは強力な組み合わせです。」
「Mirroring360は、何千ものiOSアプリと拡張現実コンテンツをEpson Moverioスマートグラスプラットフォームに提供します」と、Epson AmericaのNew Ventures製品マネージャーであるEric Mizufukaは述べています。「Mirroring360との統合機能により、スマートグラスが消費者およびビジネスマーケットにより良く対応できることに非常に興奮しています。」
Splashtop Mirroring360を使用してEpson Moverio BT-200スマートグラスでDJIドローンを飛ばし、ビデオを撮影する様子を見るには、https://www.splashtop.com/blogをご覧ください。
Epson Moverio BT-200スマートグラスは、選択するオンライン小売業者およびEpsonから直接MSRP $699.99で入手可能です。Moverio BT-200の完全な仕様と追加情報については、https://moverio.epson.comをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。2000万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、Acer、AMD、Asus、Dell、Gigabyte、HP、Infocus、Intel、Lenovo、LG、MSI、Samsung、Sony、Toshibaなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。Splashtopは、Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard、Mirroring360を含む教育と1:1イニシアチブのためのいくつかの製品を開発しました。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、複数の国際オフィスを持っています。詳細情報��は www.splashtop.com および www.mirroring360.comをご覧ください
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メディアコンタクト
Steve Rokov