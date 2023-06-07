SplashtopがEdTech Breakthrough Awards 2023を受賞
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Splashtopのリモートアクセスとサポートソリューションが、教育のための革新としてRemote Learning Solution Provider of the Year Awardを受賞
CUPERTINO, Calif., 2023年6月8日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、EdTech Breakthrough Awardsで年間リモートラーニングソリューションプロバイダーに選ばれたことを誇りに思います。教育業界の権威ある賞は、真のニーズに応え、複雑または重要な問題を解決し、機会を捉えて新しい市場や業界を創造または革新する企業とソリューションをスポットライトします。
Splashtopの教育向けリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションは、学生の体験をより充実させ、効率を高め、セキュリティを強化したい教育機関に多くのメリットをもたらします。Splashtopの包括的なプラットフォームを活用することで、教育機関はリソースやテクノロジーへのアクセスをより公平に確保し、教職員向けに安全なハイブリッドワークの運用を実現し、IT担当者がインフラを管理・�サポートするために必要なツールを提供できます。さらに、Splashtopは、機密データを不正アクセスやサイバー脅威から保護することで、将来に備えた教育機関づくりを後押しします。その強力なサポートソリューションは、Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebookを含む幅広いデバイス互換性を提供します。
「EdTech Breakthrough Awardsの委員会に認められたことに感謝しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「今日の世界では、教育機関が場所やデバイスに関係なく、一貫したアクセス性とパフォーマンスを提供することが重要です。私たちのリモートアクセスソリューションは、デジタルと地理的な境界を解消し、豊かな学習体験を促進し、教育の提供方法を平等にします。」
EdTech Breakthrough Awardsは、5年前の初開催以来、応募の量と質が大幅に向上し、2023年には世界中の最高の教育技術企業から数千のノミネートを受け取りました。今年の受賞者は、業界内の技術、ビジネス、学術、マーケティングの専門知識を持つ専門家のパネルによって完全に分析、評価、スコアリングされました。エントリーは、革新性、パフォーマンス、使いやすさ、機能性、価値、影響などのさまざまな基準に基づいて審査されました。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細はこちら、Splashtop.com/educationをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com