SplashtopがIntellyxから2025年デジタルイノベーター賞を受賞
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自律エンドポイント管理ソリューションのビジョンと実行が、デジタルトランスフォーメーションの分野で際立った存在として認識されています。
CUPERTINO, Calif., Jun. 12, 2025 – Splashtopは本日、2025 Intellyx Digital Innovator Awardを受賞したと発表しました。Intellyxは企業のデジタルトランスフォーメーションに特化した業界アナリスト企業であり、この賞はデジタルトランスフォーメーション技術において革新を推進する注目すべきベンダーをスポットライトに当てています。
Splashtopは、戦略的ビジョンと新興のAutonomous Endpoint Management (AEM)市場への進出で認識され、Intellyxは今年初めに最初にカバーした一つでした。その後、Splashtopはすでに機能拡張を発表しており、ITが構成ポリ��シーを標準化し、新しいデバイスに自動的に適用することで、誤設定のリスクを減らし、デバイスがオンラインになるときのセキュリティを強化します。
「Intellyxでは、毎日さまざまなベンダーから数十件のPRピッチを受け取ります」と、IntellyxのマネージングディレクターであるJason Bloomberg氏は述べています。「私たちは、その分野で最も破壊的で革新的な企業のうち、100社に1社だけとブリーフィングを設定します。Splashtopは、中小企業向けのビジョンで際立っており、Microsoft Intuneに対する補完的なアプローチを提供し、リアルタイムのパッチ適用機能とデバイスの健康状態やインベントリへの可視性を提供しています。これらの機能は、Intuneユーザーにとって必要であり、価値があります。」
Splashtop AEMは、リアルタイムのパッチ適用、インテリジェントな自動化、クロスプラットフォームの可視性を通じて、内部ITチームが環境を積極的に管理し、保護することを可能にします。このソリューションは、中小企業やマネージドサービスプロバイダー（MSP）が重要なセキュリティギャップを埋め、脅威に即座に対応し、より効率的でプロアクティブな管理を提供することを可能にします。伝統的なRMMやUEMツールのコストや複雑さなしに、Splashtopは現在のIT投資の価値を拡張し、組織が自信を持ってスケールするのを助けます。
「自律的なエンドポイント管理における革新でIntellyxに認められたことを光栄に思います」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Splashtopは、ITチームのためにセキュリティを簡素化し、効率を向上させることにコミットしています。これには、ルーチンプロセスの自動化、冗長なツールセットの統合、脅威の検出、修復、封じ込めの平均時間を改善する機能セットを備えたコア管理システムの補完が含まれます。」
Splashtopのエンドポイント管理ソリューションを備えたリモートサポートは、www.splashtop.comで今すぐ利用可能です。詳細はこちらについては、Splashtopの包括的なAEMガイドを確認してください。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細はこちら。