SplashtopがRefresh 19でFreshworks Freshserviceとの新しいリモートアクセス統合をデモンストレーション
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ラスベガス, NV. — 2019年9月4日 — Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、FreshworksのRefresh 19で、ヘルプデスク、IT、サポートチーム、マネージドサービスプロバイダー向けの最新のリモートサポートソフトウェアを展示し、Freshserviceとの統合を予定しています。
Refresh 19は、Freshworksのグローバルユーザー会議で、パートナー、業界リーダー、顧客がCX業界について 詳細はこちら 。9月4日から5日にラスベガス、NVで開催されます。Splashtopはイベントのシルバースポンサーであり、展示ホールのブース#S1に位置します。
新しいオンデマンドサポート統合 with Freshservice
Splashtopは、Splashtopブースで新しいSplashtop On-Demand Support（Splashtop SOS）のFreshserviceとの統合をデモします。この統合により、Freshservice ユーザーは Freshservice チケットからリモートアクセスセッションを開始できます。技術者はクライアントのコンピュータをリアルタイムで見てリモートコントロールすることができます。機能には以下が含まれます：
Freshserviceチケット内からクイックリモートサポートセッションを開始するにはクリックしてください
WindowsとMacコンピュー�タにリモートアクセスして制御する
Freshserviceチケットにリモートアクセスセッションの詳細を自動的に記録し、監査要件をサポートします
「Refresh 19をスポンサーすることに非常に興奮しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「Freshserviceの顧客にとって、サービス管理システムと統合された適切なリモートアクセス/リモートサポートソリューションを持つことがどれほど重要かを聞いてきました。Splashtop SOSの統合は、彼らに最高の価値を提供します。」
利用可能性 SplashtopとFreshserviceの統合は、まもなくFreshworks Marketplaceで利用可能になる予定です。統合アプリはSplashtop SOS Unlimitedと連携し、Splashtopのウェブサイトから購入または無料で試すことができます。Splashtopのブースに立ち寄ってバッジをスキャンした人には、利用可能になった際に通知されます。イベントに参加しない方は、sales@splashtop.comにメールを送って、統合アプリがダウンロード可能になった際に通知を受け取ることができます。リリース時には、https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshserviceからもリンクが提供されます。
About Splashtop SOS
Splashtop SOSは、リモートサポートを簡単に提供します。簡単なセッションコードでユーザーのWindows、Mac、iOS、Androidデバイスに接続します。ユーザーの物理的な場所に移動する時間やお金を無駄にする必要はなく、必要なときにリモートで接続してすぐに制御を取ることができます。問題を迅速に診断し修正し、顧客を満足させます。無料トライアルは以下で利用可能です：https://www.splashtop.com/sos
About Refresh 19 RefreshはFreshworksのグローバルユーザー会議です。Refresh 19は、インスピレーションを与えるセッション、技術的なハンズオンワークショップ、ネットワーキング、そしてたくさんの楽しみが詰まった2日間を特徴としています！ヘルプデスク/カスタマーサポート、CX管理、ITサービスデスク管理などの最新トレンドとベストプラクティスに関するセッションに参加してください。詳細はこちら: https://refresh.freshworks.com/las-vegas/
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら：https://www.splashtop.com