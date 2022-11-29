Splashtopの調査によると、大学生の84%がコンピュータラボへのリモートアクセスを希望していることがわかりました。ハイブリッド学習アプローチは学生を力づけます
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世界中の大学が、学生、教師、ITをリモートアクセス技術で安全に接続するためにSplashtopを利用しています。
CUPERTINO, Calif — 2022年10月26日 — 最新の調査によると、今日の学生は学習において柔軟性を期待していると、セキュアリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアのリーダーであるSplashtopが発表しました。Splashtopは、米国と英国の1,000人以上の高等教育の学生を対象に、リモート学習と技術の好みをよりよく理解するための調査を行いました。結果は、大学生の84%がコンピュータラボへのリモートアクセスが教育に重要であり、パフォーマンスを向上させる可能性があると考えていることを示しています。これらの調査結果は、学生が学習を好む方法における継続的な変化を示しています。
「今日の新世代の学生は、どこにいても効率的かつ効果的に 詳細はこちら を助けることができるテクノロジーを期待しています。私たちは、学生が自宅でラボ作業を行いたいと考えている技術のギャップを埋め、必要なアプリケーション、ファイル、ハードウェアにシームレスかつ安全にアクセスできるようにすることを非常に誇りに思っています」と、Splashtopのプロダクトマーケティングディレクター、Nityasha Wadalkarは述べました。
Splashtop��のリモートアクセスとサポート技術は、学生や教職員がどのデバイスからでも生産的にコラボレーションできるように、裏で機能します。世界中の大学 — カリフォルニア大学ロサンゼルス校、ロンドンのウェストミンスター大学、デューク大学、ノッティンガム大学、ロンドン芸術大学、Virginia Techを含む — は、Splashtopを利用して、セキュアなインフラストラクチャとリモートITサポートを含むリモート学習体験を提供しています。
調査からの追加の発見：
最適な学習体験のために、学生は特にラボコンピュータに関して、対面とリモートアクセスを組み合わせた教育リソースを好みます。
教室に関しては、学生はまだインストラクターや仲間との対面を望んでいます。実際、46.2%の学生がキャンパスでの学習が最も効果的だと感じており、38.2%はオンラインと対面のクラスの混合を好んでいます。84%以上の学生が、コンピュータラボへのリモートアクセスが重要であり、パフォーマンスを向上させる可能性があると考えており、クラス、プロジェクト、仕事を自分のスケジュールに合わせて管理できることを主な動機として挙げています。
クラスに自分のデバイスを持ち込むことが標準となり、リモート技術は学生が必要なソフトウェアやリソースにアクセスするための重要な要素となっています。
今日のデジタルネイティブの学生は、学校外でのライフスタイルを反映した教育体験をますます期待しており、デバイスから必要な情報にシームレスにアクセスできることを求めています。回答者は、ラップトップ、スマートフォン、デスクトップ、タブレット、Chromebookのミックスを含む平均1.8台のデバイスを使用していると報告しています。
圧倒的な数の学生が、必要なITサポートを大学に提供してもらうことを期待しています。
調査された学生の90%以上が、問題が発生した際に大学が技術サポートを提供することを期待しており、リモートITサポートは、学生によりダイナミックなデジタル体験を提供したい大学にとってますます価値が高まっています。
学生がどこにいてもコンピュータラボを提供
Splashtopは、大学が非同期学習と生産性をどこからでも、または営業時間外に可能にする仮想ラボ環境を作成できるようにします。この柔軟性は、障害や移動の問題を抱える学生、仕事、学校、個人のスケジュールを調整している学生にとって、公平性と包括性を促進するのに役立ちます。Splashtopのリモートアクセスソリューションはデバイスに依存しません — Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookをサポートしており、すべての社会経済的背景の学生が強力なアプリケーションと技術にアクセスできるようにします。
学生をリモートでサポート
Splashtopを使用すると、ヘルプデスクチームはどのデバイスにも迅速なオンデマンドリモートサポートを提供し、自宅やキャンパスで学生や教師をサポートできます。
SplashtopのITサポート機能は、技術チームが学習を妨げることなく、数千のデバイスを積極的に維持および更新することを可能にします。これは、ユーザー、権限、デバイスの簡単かつ効果的な管理を可能にする集中管理コン�ソールを通じて実現されます。アクセスと権限は、データのプライバシーとセキュリティを維持しながら、学生とスタッフのためにスムーズなリモートアクセス体験を確保するために特定の時間枠にスケジュールできます。Splashtopは、2段階認証とシングルサインオン（SSO）によりFERPAに準拠しています。
「パンデミックは、Splashtopのリモートソフトウェアソリューションによって可能になった、より現代的で柔軟なプロセスへの必要な動きを引き起こし、学生に生活と学業のバランスを取るためのより良い方法を提供しました」とWadalkarは述べました。「私たちは、学生と学校が何を望んでいるかを継続的に研究し、彼らの進化するニーズに対応するソリューションを提供していることを確認しています。」
SplashtopのRemote Computer Labsや遠隔、リモート、ハイブリッド学習のためのソリューションについての詳細はこちらをご覧ください。2022年10月25日から10月28日まで、Educause Annual Conference 2022のブース#771でSplashtopを訪問してください。
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働ける世界を簡素化し、効率化するソリューションのリーダーです。柔軟な働き方、学習、ITサポートのためのそのソリューションは、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門��家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。 Splashtop.com