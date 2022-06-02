SplashtopはApple Macコンピュータ向けのリモートサポートと管理機能を強化
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– Splashtop リモートサポート Premiumは、ITプロフェッショナル向けにMacとWindowsコンピュータのリモートコントロールサポート、監視、管理機能を1つのシンプルなソリューションで提供します –
San Jose, Calif, October 24, 2018 – Splashtop, Incは、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーであり、ITプロフェッショナルやMSPがApple Macコンピュータをリモートで監視、管理、サポートするのをこれまで以上に簡単にしています。Splashtop リモートサポート Premium は、Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスプラットフォームと新しい監視および管理機能を組み合わせ、ITサービスプロバイダーがMacコンピュータのエンドポイントを簡単に監視および制御できるようにします。
Splashtop リモートサポート Premium eliminates many of the challenges faced by IT teams with one low-cost, easy to use solution.高速なリモートアクセス接続のおかげで、技術者はエンドポイントコンピュータにリモートでアクセスし、迅速にサポート/メンテナンスを行うことができます。さらに、ITチームは管理機能を使用してMacコンピュータのインフラストラクチャをより良く管理できます。
設定可能なア��ラート – コンピュータのステータス、ソフトウェアのインストール、メモリ使用量などを監視するためにカスタマイズされた組み合わせでアラートを設定
リモートコマンド– ユーザーがリモートコンピュータでコマンドを実行できるようにします
System インベントリ – システム、ハードウェア、ソフトウェア インベントリの変更を表示および報告します
「Macコンピュータはビジネスの世界でますます一般的になっています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「より多くのMSPとITチームが職場でMacを積極的に管理しています。リモートサポート Premiumは、Mac（およびWindows）コンピュータインフラストラクチャをサポートするための最適なソリューションを提供します。 また、他の製品と比較して年間数千ドルを節約できる最も価値のあるソリューションでもあります。」
ITプロフェッショナルの日々の業務を念頭に設計されたSplashtop Remote Support Premiumは、MSPsやITチームに最適なソリューションです。サポートや管理機能のための高速なリモートアクセスに加えて、Remote Support Premium には、ファイル転送、マルチモニター対応、リモートウェイク、リモート再起動、ユーザー管理、コンピュータグループ化などの注目すべき機能も含まれています。
提供開始
Apple macOS および Windows ベースのコンピュータ向けの無人サポートと管理を行う Splashtop Remote Support Premium が、https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management でご利用いただけるようになりました。完全に機能する無料トライアルもご利用いただけます。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。