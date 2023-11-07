Splashtopが再び勝利、TrustRadiusの2023年ベストオブアワードを獲得
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カリフォルニア州クパチーノ、2023年11月8日 – Splashtopは、リモートアクセスとサポート技術の先駆者であり、多くの賞を受賞している企業で、TrustRadiusから2023年のBest Of Awardを受賞したことを誇らしげに発表し、業界のリーダーとしての地位を再確認しました。これはSplashtopがこの名誉ある認識を3年連続で獲得したことを示し、トップクラスの製品と優れた顧客サポートを提供するという揺るぎないコミットメントを強調しています。
TrustRadiusのリサーチ副社長であるMegan Headleyは、TrustRadius Best Of Awardsでの顧客フィードバックの重要性を強調し、「レビュアーは再び優秀さを表現し、Splashtopをリモートデスクトップカテゴリでのベスト機能セット、ベスト価格価値、ベスト関係として選びました」と述べました。
高性能なセキュアリモートアクセスソリューションとリモートサポートソリューションを幅広く提供することで、Splashtop はシームレスな運用と効率化されたITワークフローを実現し、ユーザーが場所やデバイスを問わず効率と生産性を最大限に高められるよう支援します。使いやすいインターフェースにより、あらゆるプラットフォームやオペレーティングシステムで高速かつ信頼性の高い接続を実現し、リモートワーク、ITサポート、エンドポイント管理に対応します。さらに、堅牢なセキュリティアーキテクチャにより保護されており、同社は最近、権威あるISO 27001 certificationを取得しました。
Splashtopの最高経営責任者であるMark Leeは、企業グレードのセキュリティとライブカスタマーサポートを備えたプレミアム機能を手頃な価格で提供することへの会社のコミットメントを強調しました。
「TrustRadiusから3年連続でこの名誉ある認識を受けることを非常に誇りに思い、私たちの顧客が私たちが提供する価値を評価してくれることにこれ以上の喜びはありません。」とMark Leeは述べました。「強力なリモートソリューションへのアクセスは、人々がどこからでも効率と生産性の新しい可能性を解き放つことを可能にするべきだと信じています。Splashtopでは、最先端の技術を提供するだけでなく、ユーザーにシームレスでサイバーセキュアな体験を公正な価格で提供することを目指しています。」とLeeは続けました。「同様に重要なのは、国際チームが週5日、追加料金なしでライブアシスタンスを提供するという、顧客サポートへの揺るぎない献身です。この人間的なタッチは、ユーザーが迅速で個別の支援を受けることを保証し、私たちのサービスに対する信頼と信頼性を育みます。」
Splashtopユーザーコミュニティからのレビュー:
「私はどこからでも会社のシステムにローカルまたは外部ネットワークから迅速か�つ簡単にアクセスできます。これにより、メンテナンスやアップグレードを実行したり、ユーザーが抱える問題をトラブルシュートして修正したりすることができます。」— IT管理者、小売会社。
「セットアップと使用が非常に簡単で、購入体験も非常に良かったです。実行する際に問題があったことは覚えていませんし、その後の管理も非常に簡単でした。シンプルで、速く、信頼性があります。」— ITマネージャー、ヘルスケア会社。
「どこにいてもマシンへのリモートアクセスを必要とするIT部門にとって素晴らしい製品で、信頼性と機能が優れており、公平で一貫した価格設定です。」— ITマネージャー、教育管理会社。
TrustRadiusのWinter Best Of Awardsは、完全に顧客のフィードバックに基づいています。Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細はこちら、Splashtop.comをご覧いただくか、TrustRadiusのレビューをお読みください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、合理化する安全なITソリューションのリーダーです。そのリモートおよびオンプレミスのソリューションは、仕事、学習、ITサポートにおいて、オンサイトマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。www.Splashtop.comをご覧ください。
TrustRadiusについて
TrustRadiusは、ビジネスリーダーが自分のニーズに合ったソフトウェアを見つけて選択するための最も信頼されている調査およびレビューのプラットフォームです。業界全体の意思決定者は、TrustRadiusからの検証済みのピアベースのガイダンスと研究に依存しています。ベンダーは、豊富なレビューを通じて独自のストーリーを伝えることで、高意欲の購入者を引き付け、コンバージョンを促進します。年間1,200万人以上の訪問者がTrustradius.comで高品質のレビューコンテンツとデータを作成し、関与しています。テキサス州オースティンに本社を置くTrustRadiusは、成功した起業家によって設立され、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。