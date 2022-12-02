Splashtop リモートデスクトップが ASUS Eee Pad Transformer タブレットにバンドル
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
アプリケーションは、AndroidタブレットユーザーにWindowsプログラムとメディアへのアクセスを提供します。
April 20, 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc.は、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーであり、受賞歴のあるSplashtop®リモートデスクトップアプリケーションがASUS® Eee Pad Transformerタブレットにバンドルされていることを発表しました。このアプリケーションはASUSによって「MyCloud」としてブランド化され、タブレットユーザーが他のコンピュータにリモートでアクセスし、まるで目の前にいるかのように操作することを可能にします。
Eee Pad TransformerはNVIDIA® Tegra™を搭載し、Android 3.0 Honeycombオペレーティングシステムを実行します。Splashtop リモートデスクトップ for AndroidはAndroid Marketで利用可能で、2011年1月にLaptop Magazineから「Best of CES」賞を受賞しました。
「TransformerはSplashtop Remoteがプリバンドルされたタブレットにぴったりの名前です」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「指先ひとつで、AndroidタブレットをWindowsやMacデバイスに変身させることができます。まるで一つの価格で二つか三つを手に入れるようなものです。」
Splashtop RemoteアプリケーションはAndroid Marketで$4.99で販売されていますが、Eee Pad Transformerにはエンドユーザーに無料�で事前にバンドルされています。
Splashtop について
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、人々がどこでも迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop リモートデスクトップは、Apple App Storeでベストセラーとなっており、ユーザーがPCから離れている間でもスマートフォンやタブレットからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。このアプリケーションは現在、Apple App Store、iTunes、Android Marketで利用可能です。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、サンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム