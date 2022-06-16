Splashtopは、オールインワンのセキュアリモートアクセスとサポートソリューションに機能強化をリリースしました。
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Splashtop Enterpriseでは、エンドユーザーがデスクトップアイコンから直接ヘルプをリクエストし、トラブルシューティングセッション中に技術者とライブで話すことができるようになりました。他にも、RDP接続やARで強化されたモバイルカメラ共有などの機能があります。
カリフォルニア州クパチーノ、2022年5月19日 – Splashtopは、従業員がどこからでもどんなデバイスでも作業できるようにし、ITおよびヘルプデスクチームが無人および有人サポートでどんなデバイスにもリモートアクセス、サポート、管理できるようにする、オールインワンのリモートアクセスおよびサポートソリューションであるSplashtop Enterpriseの新機能セットの提供を発表しました。新機能は、より多くの安全なリモートワークの可能性を提供し、接続ワークフローを簡素化し、ヘルプデスク技術者とエンドユーザーの効率を向上させます。
「私たちはお客様のニーズが常に変化していることを理解しており、お客様のフィードバックは製品計画に大きく影響します。エンドユーザーと技術者により良い体験を提供するために、製品の大幅な強化を行いました。このリリースでは、エンドユーザーがより簡単にヘルプを求められるようにし、技術者とエ��ンドユーザーのコミュニケーションを改善し、技術者間のコラボレーションをよりシームレスにし、より強力なセキュリティとコンプライアンスの調整を行うことに焦点を当てました」とSplashtopの製品担当VP、Annie Chenは述べています。
新しいSplashtop Enterpriseの強化には以下が含まれます：
SOS Call
エンドユーザーは、今や自分自身のリモートサポート「イージーボタン」を持っています。助けが必要なときは、デスクトップ上のSOS Callアプリをダブルクリックするだけでサポートセッションをリクエストでき、迅速かつ便利にサポートを受けることができます。セッションは適切な技術者サポートキューにルーティングされます。
音声通話
リモートサポートセッション中の任意の時点で、技術者はエンドユーザーとライブで話すために音声通話を開始できます。これにより、トラブルシューティングのプロセスが迅速化され、顧客体験が向上します。
シームレスな技術者のコラボレーション
新しい技術者コラボレーション機能により、最大2人の追加技術者をセッションに招待でき、チームの効率を最大化し、初回コール解決率を向上させます。
拡張現実を用いたバーチャルフィールドサービスサポート
Splashtop ARは、モバイルカメラ共有を使用してリモート技術者が物理的な場所を確認できる新機能です。技術者は双方向のAR注釈機能と音声を使用して、現場の技術問題をガイド、トレーニング、トラブルシューティング、解決することができます。その他の機能には、フレームを固定して集中�させること、セッション録画、モバイルデバイスのフラッシュライトをオンにする機能があります。
VPNやリモートアクセスエージェントなしでWindowsへの接続を安全に橋渡し
Splashtop Connector 機能により、IT管理者はインターネットアクセスがない、またはサードパーティアプリのインストールを許可しない内部ネットワーク上のコンピュータにリモートアクセスできます。ITは、追加のソフトウェアをこれらのエンドポイントにインストールせず、VPNを必要とせずに、Splashtopを介してWindowsコンピュータとサーバーへのリモートデスクトッププロトコル（RDP）接続を安全に橋渡しできます。ユーザーは、既存のリモートデスクトップサービス (RDS) を活用して、同じコンピュータで個別のデスクトップセッションを楽しんだり、フルリモートデスクトップに接続せずに特定のアプリケーションをリモートで実行したりできます。
IPホワイトリストによる強化されたコントロール
Splashtop Enterpriseは、IPホワイトリストを提供し、企業が特定のIPアドレスへのアクセスを制限し、未承認アクセスの潜在的なリスクをさらに軽減します。
監査とログの拡張
厳格な監査と災害復旧プロセスを持つ企業向けに、Splashtopは、SplunkやSumoLogicなどのセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）ソリューションと統合して、イベントやセッションの詳細を自動的にログに記録し、IT管理者の負担を軽減します。
Splashtop Enterpriseは、TrustRadiusの2022年トッププロダクト賞を受賞しました。この賞は完全に顧客のフィードバックに基づいています。エンドユーザーは、4k HD品質、最大60フレーム/秒（FPS）のフレームレート、デバイスのリダイレクト、リモートマイクなどの高性能機能を楽しんでいます。これらの機能を組み合わせることで、ユーザーは場所に関係なく、現地で作業しているかのような速くてシンプルな体験を得ることができます。
About Splashtop
Splashtopは、セキュアリモートアクセスとサポートのリーダーです。柔軟な作業、学習、ITサポートのためのソリューションは、現場のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な「対面体験」を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備えています。すべてのデバイスとオペレーティングシステムに対応したアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85％を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。