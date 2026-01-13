Splashtop、2026年のGartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Management Toolsで表彰を受けたことをお知らせしま��す。
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Splashtopは、ITチームが複雑さを軽減し、セキュリティを強化するのを助けるAI支援のオートメーションとリアルタイムのエンドポイント管理機能の提供を目指しています。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年1月13日 — Splashtopは本日、2026年1月のGartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Management Toolsで、佳作に選ばれたことを発表しました。Splashtopはこの言及を、オートノマスエンドポイント管理領域での戦略的方向性の認識として捉え、進化するエンドポイント管理市場における注目すべき革新を認識しています。
ガートナーによると、「2029年までに、50%以上の組織が高度なエンドポイント管理とデジタル従業員体験(DEX)ツール内で自律型エンドポイント管理(AEM)機能を採用するでしょう。これは2026年からの15%の増加です。」
Splashtop 自律エンドポイント管理 は、中規模のITチームが既存のインフラを切り崩すことなく、セキュリティと効率を強化しながら現代化することを可能にします。Microsoft Intune®のような既存のデバイス登録およびプロビジョニングツールを補完するために設計されたSplashtop AEMは、初期のデバイス設定を超えて可視性と制御を拡張し、ITチームが重要な運用上のギャップを埋めるのに役立ちます。集中管理され使いやすいダッシュボードを通じて、ITチームはデバイスの健康状態と潜在的なリスクを明確に把握し、手動作業ではなく自動化による迅速な対応と積極的な問題解決が可能になります。
「過去20年以上、Splashtopは、人々の働き方や脅威の状況が変化する中で、顧客と共に成長してきました」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「この認識は、ITチームが私たちの実用的で手頃な、そして今日の組織の実際の運用に合わせて設計されたセキュリティおよび管理ソリューションを提供できることへの信頼を反映していると信じています。」
Splashtopは、エンドポイント管理、パッチ管理、リモートモニタリング＆マネジメント、およびリモートサポートのカテゴリーで、顧客とアナリストから強力な評価を得続けています。特に、迅速な価値提供と確かなROIに関して、一貫して高い評価を受けています。
「テックリードとして直面する最大の課題の一つは、分散したチームの増え続けるエンドポイントに対する可視性と管理を維持することです。」Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、集中化されたリアルタイム監視と自動化機能を提供することで、この問題を解決し、手作業の負担を大幅に削減します。ユーザーに影響を与える前に問題を積極的に検出し、修正することに役立ち、稼働時間とサービス品質を向上させます。ルーチンタスクの自動化—例えば、パッチ適用、ソフトウェア設定、システムヘルスチェック—は、チームがより付加価値の高いイニシアチブに集中できるようにしています。さらに、エンドポイントが常に更新され、コンプライアンスが確保されることで、私たちのセキュリティ態勢を強化します。リードテック、ITサービス
組織が分散した労働力と増加するセキュリティ脅威に対応する中で、自律型エンドポイント管理は、運用負担を増やすことなく制御を維持するために重要になっています。Splashtopは、ITチームがエンドポイント管理を近代化し、リスクを軽減し、即時の価値を実現することに注力し続けています。
詳細情報やデモのスケジュールを設定するには、www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-managementをご覧ください。
開示情報：
Gartner, エンドポイント管理ツールのマジック・クアドラント, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 2026年1月5日.
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Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界でセキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションを提供する最高評価のグローバルプロバイダーです。顧客の成功を第一の優先事項として、Splashtopの技術は、小中規模企業や大企業が簡単に設定、使用、管理できるように設計されており、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、および24時間年中無休のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューション、Splashtop は、高度に柔軟なプランでユーザーが独自の条件で成長し、スケールするのを支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) の メンバー であり�、今日のIT環境の進化する課題に取り組むためにMicrosoftと協力しています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedInで私たちをフォローして、詳細はこちら。