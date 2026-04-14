Splashtop、Rippling内でリモートサポートを強化
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埋め込み統合により、ITチームはデバイス管理とアイデンティティワークフローからの完全なコンテキストで、Rippling内のデバイスにリモートでアクセスし、制御することができます。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年5月5日 — Splashtop® Inc.は、Ripplingと直接統合され、管理者がデバイスアプリから従業員のMacおよびWindowsデバイスをワンクリックで安全にコントロールできるようになりました。Splashtopの機能により、Rippling内でサポートワークフローが強化され、ITチームはデバイス記録からセキュアなセッションを開始し、ユーザーのアイデンティティ、デバイスの健全性、ポリシー管理の詳細なコンテキストでアクションを実行できます。Splashtopを組み込むことで、ITチームはデバイスの可視性からリモートアクションまで直接移行でき、アイデンティティおよびポリシーの要件に対応しつつ、問題の解決を加速させます。
「Splashtopは、統合されたIT体験を構築するソフトウェアプラットフォームにとって、ますますリモートアクセスパートナーとして選ばれています」と、SplashtopのCEOで共同創設者のMark Leeは述べています。「Ripplingとの協力を通じて、顧客はすでに運用ワークフローの改善を見ており、より迅速で安全、かつ制御の効いた環境を実現しています。」
企業がビジネスシステムを統合プラットフォームに集約する中で、デバイスに安全に接続し、操作する能力はIT運用の基礎となっています。Splashtopを組み込むことで、Ripplingはリアルタイムのリモートコントロールをプラットフォームに付加し、ITチームがデバイス情報に即座に対応し、より迅速なワークフローを推進できるようにしています。
「私たちの使命は、賢い人々に難しい問題に取り組める自由を与えることです」と、Rippling Device Managementのリードプロダクトマネージャー、Zaafir Kheraniさんは述べました。「Splashtopを統合することで、ITチームは従業員、デバイス、アイデンティティを管理するために使用している同じシステム内で、デバイスにリアルタイムで安全にアクセスし、サポートすることが可能になります。」これにより、よりつながった体験が生まれ、お客様が迅速に行動し、環境全体を管理することができるようになります。
この機能は今利用可能です。詳細については、Ripplingデバイス管理をご覧ください。
Splashtopについて
Splashtopは、どこからでも働ける世界での安全なパフォーマンスを簡素化するリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーです。Splashtopの技術は、顧客の成功を最優先に掲げ、小��規模および中規模の企業や大企業が簡単に設定、使用、管理できるように設計されています。高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、そして24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューション、Splashtopは、柔軟性の高いプランでユーザーが自分の条件で成長し、スケールアップすることを可能にするパートナーです。SplashtopはメンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA) に参加しており、Microsoftと共に今日のIT環境の変化する課題に対応するための取り組みを行っています。www.splashtop.com を訪れて、LinkedIn でフォローし、詳細をご覧ください。
Ripplingについて
Ripplingは、HR、IT、ファイナンスを単一の統合システムにまとめる主要なワークフォース管理プラットフォームです。Ripplingを使えば、企業はすべての社員ライフサイクルを管理できます。採用からオンボーディング、給与計算、福利厚生�、デバイスなど、すべてを一箇所で。社員データの唯一の情報源に基づいて構築されたRipplingは、他のシステムよりも多くの仕事を自動化し、組織が最も重要なこと—その人材に集中できるようにします。2016年に設立され、サンフランシスコに本社を置くRipplingは、世界中の何万もの企業にサービスを提供しています。詳細はこちら: rippling.com。