SplashtopはJumpCloudと提携し、リモートアクセスソリューションのためのシングルサインオンを提供します
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組織は、JumpCloudのDirectory-as-a-Service®を活用して、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアをセキュアに一括設定し、集中認証を行うことができます。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年5月11日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーであり、世界初のDirectory-as-a-ServiceであるJumpCloudと提携し、Splashtopのリモートアクセスソリューションのためのシングルサインオン（SSO）を提供します。SSOによる認証は、ユーザーの使いやすさを向上させると同時に、組織がパスワードのコンプライアンスとセキュリティ要件を満たすことを可能にします。
「JumpCloudとそのDirectory-as-a-Serviceと提携することで、彼らのクラウドディレクトリを活用し、SSOを介して認証を提供することができます」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「多くの企業は、従業員に対して在宅勤務の機能を大量に設定したいと考えています。SplashtopのセキュアなリモートコンピュータアクセスソリューションとJumpCloudの業界をリードするSSOサービスを組み合わせることで、組織はリモートワークを安全かつ効果的に実現するための適切なツールを提供します。」
「このCOVID-19パンデミックの間に多くの組織が経験したように、ITチームと従業員が直面している突然の在宅勤務への移行による負担は、大きな課題を明らかにしました」とJumpCloudの最高技術責任者であるGreg Kellerは述べています。「Splashtopとのパートナーシップは、真のどこでも働けるモデルをサポートし管理するために設計された2つの進歩的なソリューションを組み合わせています。Splashtopのよく知られたリモートアシスタンス機能からJumpCloudのデバイスレベルのアイデンティティとセキュリティコントロールまで、このパートナーシップは、現代のITチームがリモートワークをサポートするために必要な力を提供する進歩的なクラウドベースの管理スイートを提供します。」
利用可能性
組織は、以下のSplashtopソリューションのいずれかを購入することで、JumpCloudの資格情報を使用してSplashtopへのアクセスを有効にできます。
Splashtop Business Access Pro Volumeライセンス – 従業員が自宅からWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモートアクセスして作業できるようにします。
Splashtop On-Demand Support (SOS) for Enterprise – IT部門とヘルプデスクがユーザーのコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスにリモートでアクセスしてサポートできるようにします。
JumpCloudについて
JumpCloud® Directory-as-a-Service®は、Active Directory®とLDAPを再構築したものです。JumpCloudは、ユーザーをシステム、アプリケーション、ファイル、ネットワークに安全に管理し接続します。詳細については、https://jumpcloud.com/をご覧ください。
Splashtopについて
Splashtopは、プロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスクに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供します。Splashtop は、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、およびその他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。3,000万以上のユーザー、20万の企業および政府機関が世界中で Splashtop 製品を楽しんでいます。