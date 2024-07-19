Splashtop、Ingram Micro Chinaと提携し、中国のユーザーにセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供
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HANGZHOU, China — 2024年7月23日 — Splashtop、リモートアクセスとリモートITサポートソリューションのリーダーは、Ingram Micro Chinaとの戦略的パートナーシップを発表しました。Splashtopの高度なリモートデスクトップコントロール技術とIngram Microの技術サービスおよびサプライチェーン管理の専門知識を組み合わせることで、このパートナーシップは中国のより多くのユーザーにセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供します。
Ingram Microとの提携により、Splashtopはユーザーにセキュアで効率的なリモートアクセスとサポートソリューションを提供し、どこからでもいつでもITインフラをアクセスおよび管理できるようにし、コラボレーションと顧客サービスを強化し、送信データのセキュリティとコンプライアンスを確保します。彼らの強力な協力は、Ingram Microのデジタルサービスにおける競争力を高め、Splashtopが中国市場での存在感をさらに拡大するの��に役立つと期待されています。
「Ingram Micro Chinaとの戦略的パートナーシップを形成できることを非常に嬉しく思います」と、Splashtop ChinaのゼネラルマネージャーであるHuajiang Xuは述べました。“Ingram Microは世界をリードするITディストリビューターであり、Ingram Microのサポートにより、Splashtopのリモートデスクトップ技術ソリューションがIngram Microの顧客にグローバルなリモートコラボレーションを実現し、中国でのビジネス成長をさらに促進できることを期待しています。”
Ingram Micro ChinaのStorage and Security Solutions Product Clustering担当プレジデントであるCian Zhangは次のように述べています。「リモートワークとデータセキュリティにおけるSplashtopのリーダーシップは、当社にとって理想的なパートナーです。"この提携に大きな期待を寄せており、Splashtopと協力して、中国の企業により多くのイノベーションと価値をもたらしたいと考えています。
今後、SplashtopはIngram Micro Chinaと手を組み、あらゆる規模の企業がデジタル時代に繁栄し、デジタル未来に向かって進むことを支援します。
Splashtop について
Splashtop�は、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細はSplashtop.comをご覧ください。
Ingram Microについて
Ingram Microは、グローバルな情報技術エコシステムにおける主要なテクノロジー企業です。世界人口の約90%に存在し、技術メーカーからクラウドサービスプロバイダーまで、企業が専門的な製品とサービスにアクセスできるようにすることで、世界のIT販売チャネルで重要な役割を果たしています。その広範な市場リーチ、多様な製品とサービスソリューション、業界初のデジタルでインテリジェントな流通プラットフォーム、Ingram Micro Xvantage™が際立っています。詳細については、www.ingrammicro.comをご覧ください。