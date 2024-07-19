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Splashtop、Ingram Micro Chinaと提携し、中国のユーザーにセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供

このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。

Splashtop-IngramMicro Partnership

HANGZHOU, China — 2024年7月23日 — Splashtop、リモートアクセスとリモートITサポートソリューションのリーダーは、Ingram Micro Chinaとの戦略的パートナーシップを発表しました。Splashtopの高度なリモートデスクトップコントロール技術とIngram Microの技術サービスおよびサプライチェーン管理の専門知識を組み合わせることで、このパートナーシップは中国のより多くのユーザーにセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供します。

Ingram Microとの提携により、Splashtopはユーザーにセキュアで効率的なリモートアクセスとサポートソリューションを提供し、どこからでもいつでもITインフラをアクセスおよび管理できるようにし、コラボレーションと顧客サービスを強化し、送信データのセキュリティとコンプライアンスを確保します。彼らの強力な協力は、Ingram Microのデジタルサービスにおける競争力を高め、Splashtopが中国市場での存在感をさらに拡大するのに役立つと期待されています。

「Ingram Micro Chinaとの戦略的パートナーシップを形成できることを非常に嬉しく思います」と、Splashtop ChinaのゼネラルマネージャーであるHuajiang Xuは述べました。“Ingram Microは世界をリードするITディストリビューターであり、Ingram Microのサポートにより、Splashtopのリモートデスクトップ技術ソリューションがIngram Microの顧客にグローバルなリモートコラボレーションを実現し、中国でのビジネス成長をさらに促進できることを期待しています。”

Ingram Micro ChinaのStorage and Security Solutions Product Clustering担当プレジデントであるCian Zhangは次のように述べています。「リモートワークデータセキュリティにおけるSplashtopのリーダーシップは、当社にとって理想的なパートナーです。"この提携に大きな期待を寄せており、Splashtopと協力して、中国の企業により多くのイノベーションと価値をもたらしたいと考えています。

今後、SplashtopはIngram Micro Chinaと手を組み、あらゆる規模の企業がデジタル時代に繁栄し、デジタル未来に向かって進むことを支援します。

Three panels display Splashtop products: Enterprise/On-Prem with desktop devices, Secure Workspace with multiple devices, and Foxpass with a padlock and Wi-Fi icon. Chinese text describes secure access and connectivity features.

Splashtop について

Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細はSplashtop.comをご覧ください。

Ingram Microについて

Ingram Microは、グローバルな情報技術エコシステムにおける主要なテクノロジー企業です。世界人口の約90%に存在し、技術メーカーからクラウドサービスプロバイダーまで、企業が専門的な製品とサービスにアクセスできるようにすることで、世界のIT販売チャネルで重要な役割を果たしています。その広範な市場リーチ、多様な製品とサービスソリューション、業界初のデジタルでインテリジェントな流通プラットフォーム、Ingram Micro Xvantage™が際立っています。詳細については、www.ingrammicro.comをご覧ください。