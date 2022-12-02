Splashtopは、日本のナンバーワンソフトウェアディストリビューターであるSOURCENEXTと提携し、Splashtopリモートデスクトップを日本のユーザーに提供します。
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SOURCENEXTは、1,000万人以上の登録ユーザーにSplashtopを紹介し、日本の小売ネットワークにSplashtopを定着させています。
カリフォルニア州サンノゼ — 2013年9月25日— Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーであり、日本のナンバーワンソフトウェア出版社であるSOURCENEXTと提携し、日本の消費者に1年および3年のSplashtopプレミアムサービスサブスクリプションを紹介することを発表しました。
「日本の技術に精通した消費者とプロフェッショナルがSplashtopの急成長を助けました。Splashtop リモートデスクトップは、日本で最初にiPadの有料アプリでナンバーワンになり、その後、米国、中国、英国、オーストラリア、その他30以上の国でその地位を獲得しました」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「SOURCENEXTと提携し、SOURCENEXTの広範な流通ネットワークを通じて日本のユーザーに価値とサービスを提供できることを嬉しく思います。」
Splashtopは、3Gおよび4Gネットワーク上での高いパフォーマンスとインタラクティブなリモートデスクトップソリューションで最もよく知られており、日本を含む8つ以上のデータセンターに��またがるグローバルリレーインフラストラクチャを活用しています。Splashtopを使用すると、ユーザーはどこからでもコンピュータにリモートアクセスできます。彼らは、すべてのアプリケーション、ファイル、データにどのモバイルデバイスからでもアクセスすることで、新たなレベルの生産性と利便性を達成します。
「SplashtopをSOURCENEXTの小売業者、顧客、業界の専門家のネットワークに提供できることを嬉しく思います」と、SOURCENEXTのCEO兼創設者である松田憲幸氏は述べています。「私たちは、日本のお客様に利益をもたらす優れた技術革新を提供することに尽力しています。」
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
SOURCENEXTについて
1996年に設立されたSOURCENEXTは、日本で最も有名なソフトウェア出版社で、ソフトウェアの企画、開発、マーケティングを手掛け、9年連続で販売台数1位にランクされています。「ソフトウェア is Exciting」というスローガンのもと、同社は「ZERO」シリーズのセキュリティスイートから、年次更新料なしで高品質なアンチウイルスを提供するものや、人気のポストカード作成ソフトウェア「FUDEOH」まで、幅広いソフトウェアをユーザーに提供しています。
ソフトウェア製品ラインナップに300以上のタイトルを持つ同社は、スマートフォンアプリやクラウドベースのサービスの開発にも注力し、これらの分野で新製品やサービスをリードし続けています。
2006年にSOURCENEXTは東京証券取引所マザーズに上場し、2008年からは東京証券取引所第一部に上場しています。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディア連絡先
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com