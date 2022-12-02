Splashtopは、ITセキュリティのリーディングプロバイダーであるSolitonと提携し、企業や政府向けに「Soliton SecureDesktop」アプライアンスを提供
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Splashtopのリーディングリモートデスクトップソリューションが、Solitonの高セキュリティなNAOSTM*ベースのアプライアンスと統合され、BYODモビリティのための強力なデジタル証明書認証を利用しています
カリフォルニア州サンノゼ — 2014年12月2日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、ITセキュリティのリーディングプロバイダーであるSolitonとのパートナーシップを発表しました。Splashtop Enterpriseに基づき、Soliton SecureDesktopアプライアンスは、企業や政府が求めるデジタル証明書ベースのセキュリティとコンプライアンスを強化します。お客様は、今や最高クラスのSplashtopリモートデスクトップソリューションを、高度にセキュアでスケーラブルなアプライアンスと共に楽しむことができます。
「今日のBYODの世界では、企業は企業データとアプリケーションへの高度にセキュアリモートアクセスを可能にするソリューションを必要としています」と、Solitonの社長兼CEOであるNobuo Kamata氏は述べています。「Splashtopは、最高のリモートデスクトップ体験を提供することで何百万人ものユーザーに認識されており、私たちの統合ソリューションは、Splashtopのお客様と私たちの両方に比類のない価値と強化されたセキュリティと生産性を提供します。」
「Solitonは、日本での強力な市場地位を持つセキュリティアプライアンスでよく知られています」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「Solitonとの提携により、企業、規制産業、政府向けに非常に安全なリモートアクセスアプライアンスソリューション、Soliton SecureDesktopを提供できるようになりました。」
Soliton SecureDesktopを使用すると、顧客はiOS、Android、Windows、MACなどの任意のデバイスから企業資産へのセキュアリモートアクセスを可能にすることで、モバイルワークフォースを強化できます。企業は事業継続計画（BCP）をサポートし、従業員が安全に在宅勤務を続けることを可能にします。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
Solitonについて
Soliton Systems K.K. (JP3436300002)は、日本におけるITセキュリティのリーディングプロバイダーです。Solitonは、多くの商業および政府機関がネットワークオペレーティングシステムとプロトコルソフトウェアを開発して、大規模なエンタープライズネットワークを構築し、価値を引き出すのを支援してきました。最近では、Solitonはモバイル、BYOD、フォレンジック、サイバーセキュリティを含むITセキュリティ製品に注力しています。詳細はhttps://www.solitonsystems.com/をご覧ください。
* NAOS™は、Soliton Applianceのための実績のある堅牢で安全なオペレーティングシステムです。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディアコンタクト
Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com
セールスコンタクト
Jeff Tonkel
jeff.tonkel@splashtop.com