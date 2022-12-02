SplashtopはGood Technologyと提携し、デバイス上のセキュリティとコントロールを備えた最高のリモートデスクトップ体験を提供します。
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Good Technologyの顧客は、Goodの信頼できるセキュリティアーキテクチャを使用して、Splashtopの使いやすい高性能リモートデスクトップアプリを体験できます
2012年8月15日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、Good Technology™とのパートナーシップを発表し、受賞歴のあるリモートデスクトップに基づくSplashtop for Good Technology（Splashtop for Good）をリリースしました。Splashtop for Goodの顧客は、Good Dynamics™プラットフォームと統合された追加のデバイス上のアプリケーションセキュリティとコントロールの利点を享受しながら、Splashtopの伝説的な使いやすさとパフォーマンスを楽しむことができます。
現在までに、Splashtopは、タブレットからスマートフォンまでのモバイルデバイスの700万人以上のユーザーに、Windows PCやMacへのアクセスを可能にし、リモートでアプリケーションを実行し、ファイルを表示および編集し、HD映画を視聴し、グラフィック集約型のゲームをプレイすることを可能にしました。
Splashtop for Good Technologyの特徴:
最高のユーザー体験。Splashtop リモートデス�クトップを基に構築されており、iPad用のリモートデスクトップアプリとして最もダウンロードされているものであり、Apple App Storeの歴代ベストセラーiPadアプリのトップ25に入っています。
すべてのアプリケーションは変更なしで実行します。新しいインターフェースを再学習したり、既存のカスタムアプリケーションをモバイルデバイスで実行するために書き直す必要はありません。
マルチデバイスサポート。すべてのモバイルプラットフォームに対応する単一のソリューションで、会社全体のBYODイニシアチブをサポートします。
High パフォーマンス. ストリーミングで最大30フレーム/秒、30ミリ秒未満の遅延をサポートし、同期されたオーディオでスムーズなビデオと応答性の高いユーザー体験を提供します。
使いやすく、コスト効果が高い。ユーザーのセッションを高速化するために追加のハードウェアやソフトウェアコンポーネント（ゲートウェイやアクセラレータ）を購入する必要はありません。
セキュア。Good Dynamicsプラットフォームは、デバイス上のアプリケーションセキュリティを提供します。
自己最適化。Splashtop Bridging Cloud™は、特許出願中のストリーミング技術と共に、ネットワーク条件に適応する高速で応答性の高いセッションを提供し、ユーザーが3G/4Gネットワークやインターネット接続を最大限に活用できるようにします。
「当社のGood Dynamicsプラットフォーム向けに最高のリモートデスクトップ技術を提供するため、Splashtopと協業できることを大変うれしく思います」と、Good Technologyのエンタープライズ製品��戦略・計画担当VP、Dimitri Volkmann氏は述べています。「モバイルアプリケーションに関して言えば、企業にはエンタープライズデータを保護する強いニーズがあります。 」Splashtop for Good Technologyは、セキュアで高パフォーマンスなリモートデスクトップソリューションを提供することで、従業員の業務生産性をオフィスの外へと広げたいお客様に、付加価値をもたらします。
「Splashtopは、Good Dynamicsのサードパーティ企業アプリのエコシステムの一部であり、特にGoodの最初のリモートデスクトップソリューションであることを嬉しく思います」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「Splashtopのリモートデスクトップアプリは、Good Dynamicsモバイルアプリケーションプラットフォームを活用して、エンドツーエンドのセキュアなワークフローを通じて企業データを保護しながら、従業員の生産性を向上させます。」
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtop技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。700万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel、その他のパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloud™は、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高いパフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
Good Technologyについて
Good Technologyは、セキュアなエンタープライズモビリティソリューションのリーダーであり、従業員が個人のiOS、Android、Windows Phoneデバイスを使用して安全に接続、コミュニケーション、コラボレーションできる世界を創造します。ITがモバイルアプリ、デバイス、エンタープライズデータを簡単かつ安全に管理し、全体的なビジネス生産性を向上させることができる世界。ビジネス情報が必要な場所に移動できる世界であり、個人や企業の機密データを危険にさらすことはありません。私たちの顧客には、金融サービス、ヘルスケア、小売、通信、製造、法律、政府のFortune 100™リーダーを含む、世界中の4,000以上の企業が含まれています。詳細はこちら at www.good.com.
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iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標です。© 2012。Good DynamicsおよびGood for Enterpriseの標準サポートには、サードパーティのGood Dynamicsで保護されたアプリケーションのサポートは含まれていません。