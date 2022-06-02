SplashtopがSyncroMSPと提携し、新しいリモートアクセス統合をリリース
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Syncroユーザーは、MSPs向けのリーディングリモートサポートにシングルクリックでアクセスできるようになりました サンノゼ、カリフォルニア州、2020年1月22日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、Syncroと提携し、SyncroプラットフォームにワンクリックでSplashtopリモートアクセスを提供します。
この統合により、Splashtopの無人リモートアクセスツールをSyncroのRMMプラットフォーム内で使用できるようになります。エンドユーザーがいなくても、Syncroユーザーは管理しているコンピュータに対して、ワンクリックで迅速かつ信頼性の高い安全なリモート接続を開始できます。
Splashtop for SyncroFreshworksの主な機能
Syncro内の任意のコンピュータにリモートコントロールセッションをすばやく開始します。
管理されたWindowsとMacのコンピュータにリモートでアクセスしてコントロールします。
Splashtopの機能を使って日常のタスクを簡素化しましょう。ドラッグ＆ドロップのファイル転送、チャット、リモート再起動、�技術者デスクトップの共有などがあります。
Splashtop Business Appを使用して、Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからリモートコンピュータにアクセスします。
「SplashtopはMSPにとって最高の価値を持つリモートアクセスソフトウェアです」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「Syncroとの提携により、MSPコミュニティで高く評価されているRMMプラットフォームを持つSyncroと共同で、MSPに高価値の提供を行っています。Syncroユーザーは、Splashtopを使って手頃な価格でデバイスにリモートサポートを簡単に提供できます。」
「SyncroはMSPの声を聞き、そのフィードバックに基づいて新機能を迅速にリリースすることで知られています。最近、他のプラットフォームから私たちに切り替えたMSPが、Splashtopとの統合を求めています。Splashtopのチームとの作業は本当に簡単で、この統合を発表できることを嬉しく思います。MSPは、Splashtopの信頼性の高いリモートデスクトップ接続を通じて、クライアントのデバイスにシームレスにリモートアクセスできます。」– SyncroのCOO、Ian Alexander
可用性
SplashtopとSyncroの統合は、Splashtop Remote SupportまたはSplashtop On-Demand Support（Splashtop SOS+10、またはSplashtop SOS Unlimited）に登録しているSyncroユーザーが利用できます。統合は、Splashtop Remote SupportまたはSOSの無料トライアルを使用して評価することもできます。セットアップ手順など、詳細については、https://www.splashtop.com/partners/integrations/syncroをご覧ください。
About Splashtop
シリコンバレー�に拠点を置くSplashtop Inc.は、2,000万人以上のユーザーに最高の価値と最高クラスのリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供しています。Splashtopリモートデスクトップサービスは、どこからでもデバイスを使ってアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITやMSPsがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートすることを可能にします。Splashtopオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOS、Androidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービス、Mirroring360やClassroomを含む、はデバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。
詳細はこちら at https://www.splashtop.com