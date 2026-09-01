Splashtop、「TrustRadius」の2026 Tech Cares Awardsで従業員のウェルビーイングと成長支援において受賞
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この評価は、従業員のキャリアや人生のさまざまな段階を通して支えることを軸に築かれた、創業者主導の企業文化を反映したものです。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年9月1日 — Splashtop Inc.は本日、TrustRadiusの2026 Tech Cares AwardsのEmployee Well-being and Development部門で受賞したことを発表しました。この年次プログラムは、過去1年間に従業員と地域社会を支援するため、標準的な福利厚生を超えた取り組みを行ったB2Bテクノロジー企業を表彰するものです。今年の部門では、人々が支えられ、大切にされ、仕事面でも個人面でも成長できると感じられる環境を築いている組織が称えられます。
Splashtopは約20年前の創業以来、創業者主導で運営されており、その歴史は現在も、自社のチームをどのように大切にしているかに表れています。その企業文化は、従業員が大切にされ、周囲の人々とのつながりを感じられるときにこそ、最高の仕事をし、より長く働き続けられるという考えを軸に築かれています。これは、Splashtopがキャリアの初期にあってコミュニティとのつながりを築きたい人にも、家庭で新たな責任に向き合っている人にも、キャリアや私生活のさまざまな段階に応�じて人々を支えていることによく表れています。
"長期的に成長する会社を築くということは、それとともに人が成長できるよう、必要なサポートと機会がある職場をつくることです"と、SplashtopのCEO兼共同創業者であるMark Leeは述べています。"従業員には、一緒に働く人たちとのつながりを感じ、サポートが必要なときに利用できるリソースがあり、キャリアを通じて成長し続けられると感じてほしいと考えています。このたびの評価は、私たちのチームがともに築いてきた企業文化を反映したものです。"
Splashtopは、身体的な健康、人生の節目、コミュニティなど、幅広いウェルネスと成長支援の分野で従業員をサポートしています。
仕事の毎日に組み込まれたウェルネス
ボクシング、サーキットトレーニング、ピラティスを含む社内フィットネスクラス、ジムの割引、専用のワークアウトスペースがあり、従業員はオフィスを離れずに体を動かせます。1日20ドルの食事手当で、従業員はさまざまな文化の料理を提供する地元レストランのメニューから注文でき、さらに休憩室には無料で栄養価の高いスナックが用意されているため、1日を通して従業員をサポートします。
人生の節目を支えるサポート
従業員は、人生のさまざまな場面やニーズに合わせて用意された一連のリソースを活用でき、必要になったときにいつでも利用できます。専用のマザーズラウンジでは、出産後に職場復帰する授乳中の親が使える、プライベートで設備の整った空間を提供しています。メンタルヘルス支援には、ガイド付き瞑想やマインドフルネスから、セラ�ピー、コーチング、専門的な行動健康支援まで幅広い選択肢があり、従業員がそれぞれの状況に応じた適切なレベルのケアを受けられるようにしています。授業料補助に加え、認定資格、講座、業界カンファレンスへの支援により、目標の変化に合わせてキャリアを築き続けられる余地が従業員に与えられています。こうした事例と追加のリソースは、従業員の人生や責任、志向の変化に応じて、その時々の状況に寄り添い続ける取り組みを表しています。
帰属意識を育むカルチャー
Splashtopでは、旧正月やディワリから、普段の業務とは別に人とつながるきっかけになる定期的なチームイベントまで、社員が会社にもたらすさまざまな文化や伝統を一年を通して尊重しています。卓球台のある休憩室や毎月開催されるボードゲームナイトなど、同僚同士が日常的につながれる機会もあります。Splashtopの多様な従業員にとって、そうした継続的な取り組みが帰属意識の醸成につながっています。
Splashtopは、一貫性と細やかな配慮を通じて、日々そのテクノロジーを活用しているITチームや組織との信頼を築いてきました。その同じ理念は、自社のチームへの投資のあり方にも反映されています。
Splashtopの採用情報や企業カルチャーについては、www.splashtop.com/about/careersをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップクラスの高評価プロバイダーとして、働く場所を選ばない現代におけるセキュリテ�ィとパフォーマンスの簡素化を実現します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理がしやすく、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間365日ならぬ平日24時間体制のカスタマーサポートを提供しています。3,000万人を超えるユーザーに選ばれている親しみやすいソリューションとして、Splashtopは、高い柔軟性を備えたプランを通じて、ユーザーが自分たちのやり方で成長し、スケールできるよう支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー であり、今日のIT環境で進化し続ける課題への対応を支援するMicrosoftの取り組みに歩調を合わせています。詳細はwww.splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでフォローしてください。