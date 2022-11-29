SplashtopがTrustRadiusの2022年ベストソフトウェアリスト賞を受賞
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TrustRadiusは、Splashtopのセキュアリモートアクセスとサポートソリューションに対する優れたレビューと顧客のフィードバックに基づき、Splashtopを総合ベストソフトウェアリストの受賞者として認めました。
CUPERTINO, Calif — 2022年11月2日 — Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化し効率化するソリューションのリーダーは、本日、世界トップ10のソフトウェアレビュー プラットフォームの1つであるTrustRadiusから2022年のBest ソフトウェア リスト Awardを受賞したことを発表しました。今年、SplashtopはTrustRadiusを通じて、Top Rated、Solutions Leader、Best Value、Best Feature setを含むいくつかの功績に基づく賞を獲得しました。
「Splashtopは、すべての市場セグメントに最適なソフトウェアとして2022年のベストソフトウェアリストに選ばれました：小規模ビジネス、中規模、エンタープライズ」と、TrustRadiusのリサーチ副社長であるMegan Headleyは述べました。「これらの賞は、顧客からのフィードバックに直接基づいています。Splashtopの顧客は、すべてのセグメントで、リモート技術者が有人および無人のデバイスにアクセスできるようにするSOSアクセス機能を強調しています。
こちらがTrustRadiusでのSplashtopの認定顧客の声です：
「私たちは、CRM、音楽システム、イベントで使用するコンピュータにアクセスするために、会社全体でSplashtopを使用しています。これにより、安全にデータにアクセスでき、ビジネスをスムーズかつ効率的に運営できます。非常に使いやすく、異なるワークステーションにアクセスするためにアカウントを簡単に切り替えることができます。」Cutting Edge Entertainmentのゼネラルマネージャー（エンターテインメント、11-50名の従業員）
「私たちは、増え続けるハイブリッド（リモートと対面）労働力をサポートするためにSplashtopを使用しています。IT部門はSplashtopのユーザーであり、管理者です。私たちは、ドライブ時間とダウンタイムを節約するために、自宅や他の支店の従業員を支援します。Splashtopは、リモートのタブレットや電話の診断と修正も可能にしました。」情報技術の管理者（銀行会社、51-200人の従業員）
「Splashtopの素晴らしい点は、すべてのデータが旅行中のラップトップではなく、各ネットワーク内に留まることです。良いサイバーハイジーンは複数の層で構成されており、Splashtopは内部およびクライアントのセキュリティ姿勢の重要な部分です。”Technology Consultant, ATC Tech Inc.（情報技術＆サービス、1-10名の従業員）
「私たちのIT部門は、エンドユーザーをサポートするためにキャンパスのすべてのマシンをリモートで操作しています。これにより、ユーザーのマシンにリモートでアクセスして問題を解決することができました。これにより、多くの時間を節約できます。キャンパス内を走り��回って物理的にマシンにアクセスする必要はありませんでした。また、設定ソリューションがダウンしているときに、いくつかのアップデートのパッチを適用するためにも使用しました。」ユーザーサービスアーキテクト、サンファンカレッジ（教育管理、501-1000人の従業員）
「私たちを推薦してくれたユーザーコミュニティと、この認識を与えてくれたTrustRadiusに感謝しています」とSplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「私たちは、利用しやすい製品と比類のない顧客体験を提供することを誇りに思っています。」
最適化されたリモートユーザーエクスペリエンス
Splashtopは、どこにいても人々をコンピュータ、アプリ、アカウントに接続します—シンプルで、手頃で、安全に。ユーザーは、世界中のどこからでも作業するために必要な高性能機能を楽しむことができ、4k HD品質、リアルタイムの高速接続、最大60 fpsのフレームレートを提供します。
セキュアで機能豊富なプラットフォーム
ITヘルプデスクチームやマネージドサービスプロバイダーは、クラウドとオンプレミスの両方で利用可能なオールインワンのリモートアクセスおよびサポートプラットフォームを使って、分散したチームを簡単に管理・サポートできます。Splashtopは、接続ワークフローを簡素化し、ヘルプデスクの技術者とエンドユーザーの効率を高めることで、セキュアなリモートワークの可能性をさらに広げます。Splashtopは、暗号化された接続と、コンピュータおよびアプリケーションへの権限ベースのアクセスに�より、セキュリティをリモートアクセスの基本要素としています。
シンプルな契約と価格設定
Splashtopは、透明でわかりやすい契約を提供し、明確な価格設定で驚きの料金引き上げはありません。ユーザーが助けを必要とするとき、彼らはSplashtopの比類のないカスタマーサービスを楽しむことができます - メール、チャット、ライブ電話サポートで利用可能 - 問題を解決し、迅速に仕事に戻るのを助けます。Splashtopのリモートアクセスおよびサポートソリューションの詳細はこちらについては、Splashtop.com を訪問するか、TrustRadius のレビューをお読みください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、効率化するソリューションのリーダーです。柔軟な働き方、学習、ITサポートのためのそのソリューションは、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。 Splashtop.com
TrustRadiusについて
TrustRadiusは、ビジネスリーダーがニーズに合ったソフトウェアを見つけて選択するための最も信頼されている研究およびレビューのプラットフォームです。業界全体の意思決定者は、TrustRadiusからの検証済みのピアベースのガイダンスと研究に依存しています。ベンダーは、豊富なレビューを通じて独自のストーリーを伝えることで、高意図の購入者を引き付け、変換します。年間1200万人以上の訪問者がTrustradius.comで高品質のレビューコンテンツとデータを作成し、関与しています。テキサス州オースティンに本社を置くTrustRadiusは、成功した起業家によって設立され、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。