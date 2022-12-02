Splashtop、Androidタブレット向けにWin8 Metro Testbedを発表
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SplashtopのWin8 Metro Testbedは、AndroidタブレットをWindows 8デバイスに変え、アプリ開発者や技術愛好家のためにネイティブのMetro UIタッチジェスチャーを提供します
2012年6月6日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、Android向けのリモートデスクトップアプリ「Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop」を発表しました。これは、ソフトウェア開発者や技術愛好家がタブレット上でWindows 8環境をシミュレートすることを可能にします。
SplashtopのWin 8 Metro Testbed for the iPadは、開発者とユーザーの両方に人気があります。 Apple App Storeでは、Win8 Metro Testbedは4か国でiPadアプリ全体で1位、72か国でユーティリティ部門で1位、米国、日本、中国を含む、米国でiPadアプリ全体で33位のトップグロスアプリです。
現在、人気の要望に応えて、SplashtopはAndroid 3.1以降を実行するAndroidタブレット向けの開発者向けソリューションを提供しており、ターゲット画面密度は600dpi（1280×800）、画面サイズは7インチまたは10インチです。Splashtopの新しいWin8 Metro Testbedソリューションを使用すると、開発者はAndroidタブレットでネイティブMetro UIタッチジェスチャーをテストし、Windows PC�で新しいアプリをコード化およびコンパイルできます。
「Splashtop ファンと開発者コミュニティからの高い需要に応えて、Android タブレット所有者向けに Windows 8 開発プラットフォームを提供しました」と、Splashtop の CEO 兼共同創設者の Mark Lee は述べています。「Windows 8 Metroでは、iPadとAndroidの開発者がタブレットを開発テストベッドに変えて、Windows 8環境でアプリのタッチジェスチャーと機能を評価できるようになりました。」
SplashtopのWin8 Metro Testbed for Androidを使用すると、Windows 8アプリ開発者は既存のAndroidタブレットを使用してアプリをテストし、Windows 8 Previewの新しいリリースに合わせてアプリを最新の状態に保つことができます。
Win8 Metro Testbedは、Windows 8 Metroのタッチジェスチャーをネイティブにサポートし、以下の機能を含みます:
右からスワイプしてチャームメニューを表示
左からスワイプしてアプリを切り替える
Internet Explorerでページ間を移動するには左/右にスワイプします
追加のメニューを表示するには下にスワイプ
アイテムを選択するには下にスワイプします
アプリを閉じるには上から下に引っ張ります
左からゆっくりスワイプして2つのアプリを並べて実行します（「スナッピング」）
左からスワイプして実行中のアプリを表示
Semantic Zoomでファイル、フォルダ、アプリ、データをピンチしてナビゲート
など
AndroidタブレットでのWin8 Metro Testbedの短いビデオをhttps://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKwで、iPadでのビデオをhttps://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_oでご覧ください。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtop技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。700万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PR Team
便利なリンク:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com