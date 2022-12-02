SplashtopがAndroid向けにWhiteboardを発表 — Androidタブレット用の唯一のインタラクティブホワイトボ�ードアプリ
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20,000以上のiPad教室がSplashtop Whiteboardを楽しんでおり、Androidタブレットでも利用可能になりました。これにより、教師は最新のモバイル技術を使用して生徒を引き込むことができます
2012年3月13日 — CUE, パームスプリングス, CA — Splashtop Inc、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、3月15日から17日にかけてパームスプリングスで開催されるコンピュータ使用教育者会議CUE 2012で、Android向けSplashtop Whiteboardを初めて公開します。
Splashtop Whiteboardは、教師と学生が簡単にタブレットをインタラクティブホワイトボードに変えることができます。これは、ユーザーが自分のパーソナルクラウドを作成し、ファイルやアプリケーションにアクセスしたり、コンテンツを直接PCやMacから視聴・聴取できるようにする、受賞歴のあるアプリであるSplashtop リモートデスクトップの上に構築されています。ファイルやアプリケーションをデバイス間で同期したりコピーしたりする必要はありません。
Splashtop Whiteboardを使えば、教師や生徒はAndroidデバイスやiPadからWi-Fi経由でコンピュータに接続し、完全に同期されたビデオとオーディオでFlashメディアを楽しんだり、お気に入りの教育アプリケーションを操作したり、フル機能のツールバーで授業内容に注釈を付けたりできます。 教師は教室の四隅からでも、学生と対話できます。
「私たちはお客様の声を聞き、それに応えました。「Whiteboardの発売以来、教師たちはAndroid用Whiteboardを熱望していました」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「今、教師と生徒は、従来のインタラクティブホワイトボード製品のコストの一部で、お気に入りのAndroidタブレットにストリーミングされた最高のインタラクティブホワイトボードアプリソリューションを楽しむことができます。」
「多くの場合、学校は教師と学生がキーボードの能力を超えて書き込みや注釈を付けることがどれほど重要かを軽視しています。 Lenovoは、学習成果をサポートするために教室でデジタルペンを使用することにコミットしています」と、Lenovoの教育ソリューションマネージャーであるSam Morrisは述べています。「Splashtopがインタラクティブホワイトボードを提供し、学生と教師がAndroid ThinkPadタブレットとそのデジタルスタイラスで書き込みと注釈の力を活用できるようにしたことに非常に興奮しています。」
CUEの参加者は、Splashtopブース#342でAndroidとiPad用のWhiteboardのデモを見ることができます。ボーナスとして、ショーの間にSplashtop Whiteboardを購入したお客様には、無料のスタイラスが提供されます。
Splashtop Whiteboardを使用して、教師は次のことができます:
コントロールを持つ – タブレットからApple Keynote®やMicrosoft PowerPoint®などのMacやPCアプリケーションを完全にコントロールできます。クラスの前に縛られる必要はありません。自由に歩き回ることができます。タブレットを学生に渡して、彼らの想像力に任せましょう！
Annotate Anything – 既存のコンテンツやブランク、罫線、グラフの背景に対して、異なる色とサイズのペン、ハイライター、形状、テキストツールを使用してジェスチャーで描画およびハイライトします。画面のスナップショットを撮り、後で使用するためにギャラリーに保存したり、学生、保護者、同僚にメールで送信したりできます。
オーディエンスを引き込む – リッチメディアコンテンツがタブレットで高解像度で再生されます。Adobe Flashコンテンツ、iTunesの音楽、DVD、CDなどを、本来の楽しみ方で再生します。スクリーンシェードツールを使用して、テキストや画像をゆっくりと表示し、観客の集中を保ちます。または、スポットライトツールを使用して、画面の一部にだけ注意を集中させます。
Splashtop Whiteboardは、Google Playから$9.99でダウンロードでき、通常価格$19.99の50％割引が期間限定で提供されています（Android v3.1またはv4.0が必要）。Splashtop Whiteboard for iPadはApple App Storeで19.99 USDで購入可能で、Apple VPPでも購入可能です。Visit www.splashtop.com/whiteboard to 詳細はこちら about Splashtop Whiteboard.
Androidタブレットで教室でSplashtop Whiteboardを使用している教師をhttps://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OYでご覧ください。
Splashtop リモートデスクトップについて
Splashtop リモートデスクトップは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要を排除します。重要な作業ファイルやOutlook、PowerPoint、Excel、Wordなどのオフィスアプリケーションに簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームなどの個人用エンターテインメントコンテンツもリモートで楽しむことができます。 Splashtop リモートデスクトップのユーザーは、インターネットまたはLANを介してデバイスを接続できます。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。 Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intel、その他のパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。 Splashtop リモートデスクトップとWhiteboardは、Apple App Store、Google Play、HP App Catalog、BlackBerry App World、Amazon Appstore for Androidで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、何百万ものモバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しんでいます。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。 Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内にタブレットの労働力を「モバイル化」できます。 ユーザーは、企業のセキュリティおよ��びコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています。PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「2011 CESのベストアプリ/ソフトウェア」および「2012 CESのベストモバイルアプリ」賞を受賞し、2011年のApple App Store Rewindで20番目に人気のあるアプリです。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。 詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop Whiteboard: https://www.splashtop.com/whiteboard