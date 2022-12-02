Splashtop、日本にSplashtop K.K.を設立
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SplashtopがSplashtop Pro製品で日本の中小企業市場とエンタープライズ市場を追求
2012年3月12日 – サンノゼ、CA – Splashtop Inc、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、東京、日本に子会社を設立し、Splashtop Pro製品ラインの販売とサポートを提供することを発表しました。
Splashtop Proは、企業のIT、サービスプロバイダー、システムインテグレーター向けに設計されており、30分でタブレットを使用したモバイルワークフォースを実現します。Splashtop Proを使用すると、ITは使いやすいクラウドベースのWeb管理コンソールを通じて、モバイルおよびコンピュータデバイスを安全に管理および監視できます。ITは、モバイルワークフォースが物理マシンや仮想マシン上で動作するパーソナル、プライベート、パブリッククラウドを活用できるようにポリシーを設定し、適用できます。
Splashtop Proは、ファイルやアプリケーションにアクセスし、PCやMacから直接コンテンツを視聴および聴取できる個人クラウドを作成することを可能にする、Splashtopの受賞歴のあるリモートデスクトップ技術を活用しています。
現在、600万人以上のタブレットおよびスマートフォンユーザーがSplashtopモバイルアプリを楽しんでいます。Splashtop リモートデスクト�ップは、2011年に日本でiPad有料アプリの第11位、iPadビジネスアプリのベストセラー第1位でした。
「日本での新しい支店の開設により、Splashtopは日本の顧客基盤を迅速に拡大し、この重要な地域でのビジネスを拡大することができます。同時に、Splashtopの日本での正式な存在は、日本のパートナーと企業ユーザーへのコミットメントを強調しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。
Splashtopのモバイルソリューション担当VPであるJin Kohが日本の業務を担当します。「Splashtop Proは、日本のシステムインテグレーターによって迅速に採用され、顧客基盤にリモートデスクトップと仮想デスクトップソリューションを提供しています」とJin Kohは述べています。「私たちは、日本のモバイルワークフォースを可能にする重要な役割を果たすことを目指しています。」
日本はモバイルデバイスの普及とアプリの驚異的な成長率のため、重要なモバイルアプリ市場です。例えば、2011年には、AppAnnieによると、日本ではiPadとiPhoneアプリのダウンロードが98％増加し、収益が88％増加しました。
Splashtop K.Kの新しいオフィスは、日本の中心業務地区である東京丸の内の中心に位置しています。
About Splashtop リモートデスクトップ
Splashtop リモートデスクトップ は、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。重要な作業ファイルやオフィスアプリケーション（Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなど）に簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームを含む個人のエンターテインメントコンテンツもリモートで楽しむことができます。Splashtop リモートデスクトップのユーザーは、インターネットまたはLANを介してデバイスを接続できます。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。 Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Intel、その他のパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。 Splashtop リモートデスクトップとWhiteboardは、Apple App Store、Google Play、HP App Catalog、BlackBerry App World、Amazon Appstore for Androidで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、何百万ものモバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しんでいます。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。 Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内にタブレットの労働力を「モバイル化」できます。 ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイスで消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています。PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「2011 CESのベストアプリ/ソフトウェア」および「2012 CESのベストモバイルアプリ」賞を受賞し、2011年のApple App Store Rewindで20番目に人気の��あるアプリです。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Pro: https://www.splashtop.com/pro