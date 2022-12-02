Splashtop、LogMeInやTeamViewerのシンプルで信頼性が高く、コスト効果の高い代替品であるSplashtop Business for リモートサポートを発表
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2万以上のMSPがLogMeInとTeamViewerからSplashtopに移行しました
カリフォルニア州サンノゼ — 2015年9月1日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、LogMeIn Pro、LogMeIn Central、TeamViewer、Citrix GoToMyPC、Citrix GoToAssistからの移行を希望する人々のために最適化されたリモートサポート用のSplashtop Businessを発表しました。LogMeIn、TeamViewer、その他の製品の更新価格の高騰に不満を持つ多くのMSPやITがSplashtopに移行しています。移行を簡単にするために、新しいSplashtop Business for リモートサポートは
MSPとITが既存のLogMeInまたはTeam ViewerエージェントをSplashtop Streamerに簡単に置き換えることができる強化された設定機能
管理下の数千台のコンピュータをサポートする強化されたグループ化機能
MSPやITが新しい価格モデルの一環として、クライアントが自分のコンピュータに無料でアクセスできるようにする能力
新しいコンピュータベースの料金モデルにより、MSPsやIT部門はSplashtop Business for Remote Supportへの移行で大幅なコスト削減が実現できることを簡単に把握できます
「2万以上のMSPとITがLogMeIn、TeamViewer、Citrix、その他のソリューションからSplashtopに移行しました」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「人々がSplashtopに移行しやすくし、価格を簡単に比較できるようにしたいと考えています。Splashtop Business for リモートサポートは、MSPsとITがリモートサポートサービスを提供するために最適化されています。
「Splashtopが大好きです!! LogMeInがポリシーを変更して以来、迷子になっていました。これにより、オフィス内のコンピュータを管理するのが非常に簡単になりました。ありがとう!!!” Sue Diggs, Office Manager, Malkerson Gunn Martin, LLP
「Splashtopの価格優位性はTeamViewerに対して非常に大きく、ソフトウェアはTeamViewerと同じくらいスムーズに動作します。私は今、Splashtopを購入しました。これは、素晴らしいサポートのおかげでもあります！」Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH
「私は何年もリモートサポートにTeamViewerとLogMeInを使用してきました。その後、Splashtopが登場し、より速く、より安価です。シンプルなUI、非常に効率的で素晴らしいカスタマーサポート！」Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems
「LogMeInよりもはるかに速い接続、表示、そして切断する。良い製品を開発し、トライアルを通じてサポートしてくれたSplashtopの皆さんに感謝します。長い関係を楽しみにしています」とAndrew Gordon、Logic Computers
「あなたの製品は非常に安定しているので、毎日依存しています。LogMeInよりも良いと思います。接続は非常に安定しており、数日間接続されたままです。TeamViewerを持っている友人にSplashtopを勧めました。彼らははるかに多く支払いましたが、私は自分の方が好きです。インストールが簡単で、インストールが機能し、クライアントのマシンでのセッ�トアップが少ないステップで済みます」とBarry L Salter、Hosting Master Internet
すでに20,000以上のMSPとIT組織が、今日、数百万台のコンピュータを管理するためにSplashtop Businessを使用しています。Splashtopは、MSPとITが仕事を遂行するためのシームレスな体験を可能にするために、市場のさまざまなRMM、PSA、オンラインチケッティング、オンラインヘルプデスクソリューションと統合しています。
詳細はこちら： https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名と製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディアコンタクト
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com