Splashtopは次世代のMirroring360を発表、iOS10 Airplay MirroringとChromebook WebRTCをサポートする業界初のソ��リューション
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iOS10、Chromebook、Android、Windows、MACから任意のデバイスへのAirplayとWebRTCスクリーンシェアリング
サンノゼ、CA — 2016年8月26日 — Splashtop Inc.は、業界初のiOS10 Airplay MirroringをサポートするソリューションであるMirroring360 AirPlay Receiverを発表し、Chromebook用の強化されたMirroring360 SenderがWebRTCに基づくデバイス間の画面共有を可能にします。
Mirroring360は、音楽、映画、テレビ番組、写真、ゲーム、アプリを任意のデバイスから任意のデバイスにストリーミングまたはミラーリングすることができます。一度インストールされると、Mirroring360 ReceiverはWindows、MAC、またはAndroidをAirPlayレシーバーに変えます。 Mirroring360 Sender for Chromebookは、業界標準のWebRTCを活用して、Chromebookの画面共有をデバイスやネットワーク間で可能にします。
「Mirroring360はすでに何百万人もの人々、特に教師やビジネスプレゼンターに楽しまれています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「iOS10と強化されたWebRTCサポートをユーザーに提供できることを嬉しく思います。」
「Mirroring360を使用することで、技術指導、モデリング、その他の面で私の幼稚園の教室で大きな変化がありました。私の同僚と私は、毎日�、学校の一日中、このツールをiPadで使用しています。私たちは、学生の学習を紹介し、iPad上のアプリケーションをモデル化し、教室でiPadを使用する際のすべてのことを確認するために使用しています。「教室で使用するための素晴らしいツールを作ってくれてありがとう、ありがとう！」Claire Brown, Mayflower Mill Elementary.
「Splashtopは、視覚障害のある私の学校の生徒にとって素晴らしく機能しました。彼らはiPad上のSplashtopアプリを通じてインタラクティブホワイトボードのコンテンツにアクセスできるので、IWBを表示するために追加の支援技術を使用する必要がありません。視覚障害のある生徒のアクセスツールとしてSplashtopを強くお勧めします」と、Taree West PSの視覚専門教師、Alison Stephenは述べています。
Mirroring360をどのように使用しますか？
教育者 – 教師は、任意のモバイルデバイスを持って教室を歩き回り、デバイス画面のコンテンツを教室のインタラクティブホワイトボード、プロジェクト、またはHDTVに即座に画面共有できます。学生はまた、自分のデバイスからシートを離れることなく、瞬時にアイデアや宿題を共有することができます。Mirroring360とSplashtop Classroomを組み合わせることで、任意のデバイス画面を同時に40人の生徒のデバイス画面に共有できます。1:1またはBYODプログラムに最適です！
インストラクターとプレゼンター - 既存のWebEx、join.me、GoToMeetingソリューションを補完し、モバイルデバイスからの画面共有を可能にします。モバイルアプリケーションとコンテンツを簡単にデモンストレーションできます。モバイルアプリケーションのデモを簡単に録画できます。
視覚障害者特別教育– 視覚障害のある学生は、追加の支援技術なしでiPadやChromebookからコンテンツに簡単にアクセスできます。学生は、好みの形式でクラスのコンテンツをすぐに見ることができます。
メディア愛好家 – Mirroring360を実行しているメディアセンターコンピュータを介して、家族と一緒に大きなHDTVで写真、音楽、ビデオを共有しましょう。iOSデバイスでメディア体験をリモートコントロールして、リラックスしよう。
ゲーマー – コンピュータからモバイルゲームを録画、共有、ライブストリーミングします。
Mirroring360の企業全体または学校全体の設定を容易にするために、SplashtopはMSIパッケージ、プリセット設定オプション、シングルキーライセンス、ネットワーク間接続用のMirroring Assist（ネットワーク上のチャットなBonjourブロードキャストをオフにするオプションを含む）、その他の強化された機能とサポートを含むMirroring360Large設定パッケージも提供しています。
「Mirroring360は、学校のネットワークでiPadを接続する多くの問題を解決します。AirPlayを動作させるために長い間努力してきましたが、成功しませんでした」と、Sidney Public Schoolsの技術ファシリテーター兼インストラクターであるRick Meyerは述べています。「ついに、使いやすく、ITスタッフに負担をかけないものが登場しました。」
Mirroring360は現在￥1,650（50％オフ）でプロモーション中です。Mirroring Assistは、appstore��から無料でダウンロードできます：https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Mirroring360 Sender for ChromebookはChrome Web Storeから無料でダウンロードできます：https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、IT および MSP がコンピュータ、モバイル、産業機器、IoT をサポートすることを可能にします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれ、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。現在、2500万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでおり、Acer、Asus、Dell、Epson、HP、Infocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopをバンドルしています。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopのキャリアパートナーには、AT&T、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、そして多くの販売代理店が含まれ�ます。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、www.splashtop.comおよびwww.mirroring360.comをご覧ください。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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robert.ha@splashtop.com