Splashtop、Mirroring360を提供開始。Airplayを使って、あらゆるコンピュータにiPadやiPhoneの画面をワイ�ヤレスで表示。AT&T と HoverCam のブースで、ISTE の Splashtop セッションに参加しましょう。
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Splashtop Classroomと組み合わせることで、Mirroring360はミラーリングされたiOS画面を他のiPad、Android、PC、Chromebookを含むすべての学生デバイスと共有できます。コンピュータにMirroring360をダウンロードし、それをAirplay Receiverに変えましょう。
サンノゼ、CAおよびISTE、アトランタ。— 2014年6月26日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーがMirroring360を発表しました。Mirroring360は、ケーブルやApple TVを必要とせずにiPad/iPhoneの画面を共有できます。インストール後、Mirroring360はコンピュータ上でAirplayレシーバーとして機能します。その後、iPadやiPhoneのAirplayメニューから選択することで、作業やアプリをみんなと共有し始めることができます！
「Mirroring360は、教室の技術への既存の投資を活用し、iPadのフリートを教室のディスプレイにワイヤレスでミラーリングすることを可能にします」と、Val Verde Unified School Districtの情報および教育技術ディレクター、Matt Penner氏は述べています。「Mirroring360を教育の場で使用することで、学生のエンゲージメントが直接的に向上しました。その使いやすさと低コストにより、責任を持ってコスト効果の高い方法で、すべての教室でこれを利用可能にすることができます。」
「Splashtop Classroomsが数ヶ月前にリリースされて以来、世界中の何百もの学校や地区がそれを使用して、教師の移動性と学生のエンゲージメントを向上させています。「教師や管理者から、iOS、Android、Chromebookの画面も共有したいという声がありました」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Mirroring360が私たちの答えです。iOS画面共有から始めることで、教師と学生はiOSデバイスを使用して教室のエンゲージメントを高めることができます。そして間もなく、ChromebookとAndroidの画面もクラス全体と共有されるようになります。」
Mirroring360をどのように使用しますか？
教育者 - 学生がシートから動かずにアイデアや宿題を共有できるようにしましょう。学生は、Airplayメニューからあなたのコンピュータを選択するだけで、画面をミラーリングできます。教師もクラスと画面を共有できます。Splashtop Classroomと組み合わせることで、ミラーリングされたiOS画面をコンピュータ、iPad/iPhone、Androidデバイス、Chromebooksにスクリーンキャストすることができます。Apple TVを購入する必要はありません。1:1またはBYODプログラムに最適です！
インストラクターとプレゼンター – iPadやiPhoneから部屋のどこからでもワイヤレスでプレゼンテーションを行います。他の人が自分のコンテンツやアプリをシートから動かずにプレゼンできるようにしましょう。WebEx、join.me��、またはGoToMeeting セッションで任意のアプリやコンテンツをプレゼンテーションできます。
トレーナーとデモンストレーター – 最新のアプリ機能をデモンストレーションします。参加者の専門知識をデバイスをミラーリングしてテストします。内部アプリ、製品デモなどを共有します。
メディア愛好家 – 家族と一緒に大画面で写真や音楽を共有（コンピュータ経由）。iOS デバイスでリモートコントロールして画面を操作しよう。
ゲーマー – 大画面（コンピュータ経由）でゲームスキルを披露し、素晴らしいパフォーマンスとサウンドで楽しく没入感のある体験を提供します。
アトランタでのISTE（International Society for Technology in Education）に行きますか？ それから、これらのブースでMirroring360とSplashtopをチェックしてください：
AT&T – ブース3348 – 6月29日（日）12:30 – 1:30にSplashtopのセッションに参加し、Splashtop共同創設者のThomas DengがSplashtopの教育ソリューションについて話すのを聞いてください。HoverCam – ブース1854 – 革新的なSOLO 8でSplashtopの実演を見てください！
今日40%以上の節約: 期間限定で、各ライセンスを通常$11.99のところ￥770で提供しています。大量購入も可能です（sales@splashtop.comにお問い合わせください）。詳細については）。
www.mirroring360.com を訪れて無料トライアルを開始しましょう
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1600万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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