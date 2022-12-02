Splashtop、iOS9 Airplay Mirroringをサポートする業界初のソリューション、Mirroring360 ReceiverとMirroring Assist Appを発表
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iOS9からWindowsやMACへのAirplayスクリーンシェアリングがネットワークを越えて可能になり、AirplayのためのBonjourに関連するネットワークの問題に対処します
カリフォルニア州サンノゼ — 2015年9月9日 — Splashtop Inc. は、クロススクリーンアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーとして、Mirroring360 AirPlay Receiver が iOS9 Airplay Mirroring に対応した業界初のソリューションであることを発表しました。Mirroring360 を使えば、iOS デバイス上の音楽、映画、テレビ番組、写真、ゲーム、アプリを、Windows、MAC、Android を含むあらゆるデバイスにストリーミングまたはミラーリングできます。インストールすると、Mirroring360 Receiver によって Windows または MAC が AirPlay レシーバーになります。その後、iPad、iPhone、iPod Touch、MAC の AirPlay メニューからデバイスを見つけて選択し、ストリーミングとミラーリングを開始できます。
「WindowsとMAC用のMirroring360は、特に教師やビジネスプレゼンターの間で何十万人もの人々に楽しまれています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「iOS9サポートをユーザーに提供できることを嬉しく思います。」
Mirroring360をどのように使用しますか？
教育者 - 学生がシートから動かずにアイデアや宿題を共有できるようにしましょう。学生は、Airplayメニューからあなたのコンピュータを選択するだけで、画面をミラーリングできます。教師もクラスと画面を共有できます。Splashtop Classroomと組み合わせることで、ミラーリングされたiOS画面をコンピュータ、iPad/iPhone、Androidデバイス、Chromebookにスクリーンキャストすることができます. 1:1またはBYODプログラムに最適です！
インストラクターとプレゼンター – iPadやiPhoneから部屋のどこからでもワイヤレスでプレゼンテーションを行います。他の人が自分のコンテンツやアプリをシートから動かずにプレゼンできるようにしましょう。WebEx、join.me、またはGoToMeeting セッションで任意のアプリやコンテンツをプレゼンテーションできます。
トレーナーとデモンストレーター – 最新のアプリ機能をデモンストレーションします。参加者の専門知識をデバイスをミラーリングしてテストします。内部アプリ、製品デモなどを共有します。
メディア愛好家 – 家族と一緒に大画面で写真や音楽を共有（コンピュータ経由）。iOS デバイスでリモートコントロールして画面を操作しよう。
ゲーマー – 大画面（コンピュータ経由）でゲームスキルを披露し、素晴らしいパフォーマンスとサウンドで楽しく没入感のある体験を提供します。
さらに、Mirroring Assistは、より大規模な学校や組織向けにMirroring360の設定と管理を容易にするために更新されました。Mirroring360は、プレゼンター、教師、学生がデバイスの画面（iPad、iPhone、Chromebooks、PC、Mac）を任意のコンピュータやスマートディスプレイにワイヤレスで共有できるようにします。
Mirroring Assistは、QRコードベースのディスカバリーを使用してiOSデバイスをコンピュータに接続し、Bonjourをバイパスします。iPadやiPhoneの画面を異なるサブネットやVLAN間でミラーリングできることです。ネットワークがルーティング可能である限り。この新しいツールは、大規模な学校や企業での展開の容易さに大きな影響を与えます：
IT管理者は、Bonjourのために学校のネットワークを再設定する必要がなく、時間とお金を節約できます。
IT administrators can 無効化 Bonjour broadcast, avoiding unnecessary network traffic. また、iOSデバイスがAirPlayを開始する際に大量のコンピュータのリストを発見するという問題を回避するのにも役立ちます。
「Mirroring360は、学校のネットワークでiPadを接続する多くの問題を解決します。AirPlayを動作させるために長い間努力してきましたが、成功しませんでした」とSidney Public Schoolsの技術ファシリテーター兼インストラクターであるRick Meyerは述べています。「ついに、使いやすく、ITスタッフに負担をかけないものが登場しました。」
Mirroring360のアップデートには、学校や地区での大規模な導入を容易にする機能やツールも含まれています。パッケージとプリセット構成オプション。詳細はこちら: www.mirroring360.com/mirroring-assist。
Mirroring360は現在￥1,650（50％オフ）でプロモーション中です。Mirroring Assistは、appstoreから無料でダウンロードできます：https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
と www.mirroring360.com。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディアコンタクト
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com