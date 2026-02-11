Splashtop K.K.、リモートサポートの需要増加により、日本のリモートアクセスサービス市場でのNo.1シェアを確保
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Splashtop K.K.は、株式会社富士キメラ総研により2年連続で地域の市場リーダーとして認識されました。
東京、2026年2月11日 - Splashtop K.K.、Splashtop Inc.の東京を拠点とする子会社であり、日本市場におけるリモートアクセスソリューションの提供者は、2025年通信関連市場のマーケティングリサーチ調査市場調査における富士キメラ総研の分析によれば、日本のリモートアクセスサービス市場でNo.1の市場シェアを達成しました。2023年度のNo.1に続き、今年度も調査で1位を獲得したのはこれで2年連続となります。
日本のリモートアクセスサービス市場のトレンド
報告によると、日本のリモートアクセスサービス市場の収益は2024年度に4,120億円に達し、2025年度には4,280億円に成長する見込みで、前年同期比で3.9ポイントの増加を示しています。将来を見据えると、市場は年平均成長率（CAGR）3.2%で成長し、2030年度には4,990億円に達する見込みです。
ハイブリッドワークスタイルの確立や事業継続計画 (BCP) イニシアチブによって牽引される安定した需要に加え、最近では、セキュリティ意識を高めることを目的としたリモートデバイス操作やリモートサポートといったユースケースに対する需要が増加しており、特に製造業やヘルスケアセクターにおける現場のデジタルトランスフォーメーション (DX) の推進や労働力不足への対処が重要になっています。その結果、レポートは従来のリモートワーク用途を超えてリモートアクセスの使用が継続的に拡大すると予測しています。
テレワークを超えた多様化による日本でのNo.1達成
レポートで分析された日本のリモートアクセスサービス市場では、Splashtop K.K. が2024会計年度で売上シェア15.8%を達成し、No.1の地位を獲得しました。そして、2025会計年度でも再びトップの地位を維持することが期待されています。
さらに、2024年度にはユーザー(ID)シェアで市場の12.0%を獲得し、企業は第1位となりました。
Splashtopソリューションは、使いやすさを兼ね備え、同日中に設定可能で手頃な価格で提供しながら、SSL/TLSとAES 256ビット暗号化によって保護された、安全で高速なリモートアクセスを実現します。また、5G環境では最大240フレーム毎秒をサポートする低遅延のパフォーマンスに加え、シングルサインオン（SSO）統合や従業員PCへの集中インストールなどの幅広い管理機能を提供し、管理者とエンドユーザーの両方への利便性を向上させます。
さらに、増加する分散および多様なエンドポイント管理のニーズに対応するため、昨年、当社はより統合された統一的な運用環境を可能にするAutonomous Endpoint Management (AEM)の提供を開始しました。
2024年度から2025年度にかけて、売上の成長は、リモートサポート分野での採用拡大と従来のテレワーク利用ケースを超える幅広い採用によって支えられました。クラウドベースおよびオンプレミス環境の両方をサポートする企業の柔軟性、高いパフォーマンスを競争力のある価格で提供する能力、管理作業を削減する包括的なサポート機能がすべて高く評価されています。
リモートワークに加えて、複数の拠点を持つ企業のためのデバイス管理、デジタルサイネージ、無人小売店といったリモートサポートのユースケースの採用が拡大しています。コストの増加に伴い競合サービスからの切り替えも増える中、高度なリモートサポートの需要は引き続き増加しています。さまざまな次元でサポート機能をさらに強化することにより、当社は今後も市場シェアを維持していくと期待しています。
「日本のリモートアクセスサービス市場で再びNo.1*に認定されたことに、ユーザーの皆様、そして多くの販売代理店や提携企業に心から感謝申し上げます」とSplashtop株式会社 代表取締役の水野良明は述べました。「今後、AI駆動の自律エンドポイントセキュリティ機能を積極的に活用し、お客様のセキュリティニーズをさらにサポートしていく予定です。」2027年までに、リモートアクセス市場だけでなく、POSシステム、接客ロボット、デジタルサイネージの使用事例を含むリモートサポートおよびAEM市場でもNo.1を目指します。
今後、Splashtop株式会社は東京都千代田区に本社を置き、様々な業界や企業規模にわたって多様なデバイスや使用環境の安全で集中管理を可能にするリモートアクセスとリモートサポートプラットフォームを提供し、進化するニーズに応え、より柔軟で生産的な働き方を実現するお手伝いを続けます。
ニュース要約
Splashtop K.K.は、富士キメラ総研の市場調査によると、2023年度に続き、2年連続で日本のリモートアクセスサービス市場シェアで第1位にランクインしました。
ハイブリッドワークや事業継続計画（BCP）活動に加えて、セキュリティ強化、現場のデジタルトラン��スフォーメーション（DX）、労力削減の取り組みによって、特に製造業や医療業界でリモートアクセスとリモートサポートの需要が拡大しています。リモートワークを超えた利用が増え続けると予想されます。
リモートサポートの需要は、複数サイトの企業や無人店舗、デジタルサイネージなどの分野でますます顕著になっています。コスト最適化によるサービススイッチングと組み合わせて、市場の成長が続くことが予想されます。
引用:
* 出典: 富士キメラ総研「2025年通信関連市場のマーケティングリサーチ調査」, 2025年12月10日発行
Splashtop について
Splashtopは、世界中で高評価を得ているリモートワーク、リモートサポート、管理ソリューションの提供者であり、どこからでも働ける世界でセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先とするSplashtopの技術は、簡単に設定、使用、および管理が可能で、中小企業から大企業まで、進化したセキュリティ機能、高速スループット、幅広いデバイスサポート、24/5カスタマーサポートを提供します。3000万人以上のユーザーに選ばれる親しみやすいソリューション、Splashtopは、ユーザーが非常に柔軟なプランで自分のペースで成長し、規模を拡大できるパートナーです。SplashtopはメンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加し、現代のIT環境での進化する課題に対処するためにMicrosoftと協力しています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedInでフォローして詳細を学びましょう。