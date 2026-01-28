SplashtopとKIWONTECH、セキュアでクラウドファーストなIT運用を強化するための戦略的パートナーシ�ップを発表
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パートナーシップは、メールセキュリティをセキュアリモートアクセス、リモートサポート、および自律的エンドポイント管理と組み合わせて、現代の分散型組織をサポートします
ソウル、韓国、2026年1月28日 – Splashtop、セキュアリモートアクセス、リモートサポート、および自律エンドポイント管理 (AEM) のグローバルリーダーであり、KIWONTECH、企業のメールセキュリティソリューションを提供し、ビジネスメール詐欺 (BEC) と進化するフィッシング脅威の無効化に特化した企業が、組織がセキュリティを強化し、メール、エンドポイント、分散型ワーク環境全体で業務を効率化するための戦略的パートナーシップを発表しました。
このパートナーシップにより、KIWONTECHはSplashtopのポートフォリオを製品ラインナップの一部として提供し、顧客は高度なメールセキュリティをセキュアリモートアクセス、リモートサポート、プロアクティブなエンドポイント管理と組み合わせることができます。この2社は共同で、クラウドファーストのリモートおよびハイブリッド環境全体で、組織が通信を保護し、デバイスを管理し、ユーザーをサポートする方法を簡素化することを目指しています。
�「KIWONTECHとのパートナーシップにより、韓国の組織に向けてSplashtopのセキュアリモートアクセス、サポート、エンドポイント管理ソリューションの提供を拡大するとともに、顧客がIT運用を近代化するサポートを行うことを期待しています」と、Splashtopの韓国セールスヘッド、ソヒョン（ケリー）・パーク氏は述べています。
「この協業は、Splashtop の安全な接続性とエンドポイント管理機能と KIWONTECH のメールセキュリティ専門知識を整合させることで、顧客により大きなセキュリティの価値を提供する上で重要なマイルストーンを表しています」と、KIWONTECH 副社長のキム・チュンハン（ケビン）は述べています。
Splashtop のソリューションは、そのパフォーマンス、信頼性、エンタープライズグレードのセキュリティで、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。リモートアクセスとリモートサポートに加えて、SplashtopのAutonomous Endpoint Management (AEM)機能は、監視やパッチ適用を含むエンドポイント全体への継続的な可視化と自動化を提供し、ITチームがリスクを低減し、ダウンタイムを最小化し、より効率的に運営するのを助けます。
そのパートナーシップは、リモートおよびハイブリッドの労働力においてスケーラブルでクラウドファーストのITオペレーションをサポートするという共通のコミットメントを強調しています。Splashtopの安全な接続とAEMの機能をKIWONTECHのメール脅威予防の専門知識と組み合わせることで、組織はセキュリティ態勢の向上、問題解決の迅速化、ユーザーとデバイスの管理におけるより協調的なアプローチを期待できます。
2026年を通じて、SplashtopとKIWONTECHは、業界イベントでの共同参加、共同マーケティングイニシアチブ、協力アウトリーチプログラムを含む緊密な協力を行います。このパートナーシップは、組織が安全で効率的なデジタルワーク環境を採用し、運用の複雑さを軽減することに焦点を当てています。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界でセキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションを提供する最高評価のグローバルプロバイダーです。顧客の成功を第一の優先事項として、Splashtopの技術は、小中規模企業や大企業が簡単に設定、使用、管理できるように設計されており、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、および24時間年中無休のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューション、Splashtop は、高度に柔軟なプランでユーザーが独自の条件で成長し、スケールするのを支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) の メンバー であり、今日のIT環境の進化する課題に取り組むためにMicrosoftと協力しています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedInで私たちをフォローして、詳細はこちら。
KIWONTECHについて
KIWONTECHは、エンタープライズメールセキュリティと脅威の防止を専門とするサイバーセキュリティ会社です。そのソリューションは、フィッシング、マルウェア、ランサムウェア、なりすまし攻撃、データ漏洩から組織を保護します。継続的なイノベーションと戦略的パートナーシップを通じて、KIWONTECHは現代のデジタル職場の進化するセキュリティニーズに対応するためにそのエコシステムを拡大しています。
詳細はこちら @ https://www.kiwontech.com/