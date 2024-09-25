SplashtopはMicrosoft Intelligent Security Associationに参加
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CUPERTINO, CA., United States — 9/25/2024 — Splashtop Inc.は、本日、Microsoft Intelligent Security Association (MISA)のメンバーになったことを発表しました。MISAは、Microsoft Security技術と統合された独立系ソフトウェアベンダー (ISV) とマネージドセキュリティサービスプロバイダー (MSSP) のエコシステムであり、増大するサイバー脅威から顧客を守るために協力しています。
数百万人のユーザーを持つSplashtopは、ハイブリッドおよびリモートワーク環境全体でセキュリティと効率を向上させる力を企業に提供します。摩擦のないユーザー体験と強力なセキュリティで認識されているFoxpass Cloud RADIUS by Splashtopは、Wi-Fiネットワークを不正ユーザーやサイバー攻撃から保護するための正確なアクセス制御を提供します。Microsoft Intuneとシームレスに統合することで、ユーザーはMicrosoft Cloud PKIまたはFoxpass証明書を通じて証明書ベースの認証を実現し、簡素化された設定とメン�テナンスを楽しむことができます。Microsoft Intelligent Security Associationのメンバーとして、SplashtopはMicrosoftと連携し、今日のIT環境の進化する課題に対処するために顧客を支援しています。
「セキュリティは複雑であるべきではないと強く信じています」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Foxpass Cloud RADIUSは、既存のMicrosoftシステムを活用して、Wi-Fiネットワークに追加のセキュリティ層を提供することで、ITチームにとって証明書ベースの認証 (CBA) をシンプルで親しみやすいものにします。MISAと協力して強化されたセキュリティソリューションを提供できることを嬉しく思います。協力することで、組織が成長と革新に集中できるようにし、IT環境が管理され安全であることに自信を持てるようにします。」
「Microsoft Intelligent Security Associationは、世界中の最も信頼性が高く信頼されているセキュリティソフトウェアベンダーで構成された活気あるエコシステムに成長しました」とMicrosoft Intelligent Security AssociationのディレクターであるMaria Thomsonは述べています。「Splashtopのようなメンバーは、サイバーセキュリティコミュニティ内での協力に対するMicrosoftのコミットメントを共有し、顧客がセキュリティ脅威をより迅速に予測、検出、対応できるようにします。」
2018年に設立されたMISAは、Microsoftのリーダー、ISV、MSSPを結集し、セキュリティ脅威に対抗し、すべての人にとってより安全な環境を作り出すことに焦点を当てています。その使命は、AIの速度と規模で組織を保護するために協力して機能する、インテリジェントで業界をリードするセキュリティソリューションを提供することです。
詳細を知りたいパートナーは、MISAウェブサイト：Microsoft Intelligent Security Associationをご覧ください。
Splashtopについて：
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
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