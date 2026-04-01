Splashtopの日本子会社がアニメ制作のITインフラをサポートするためにアニメシステムコミュニテ�ィ(ASC)に参加
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日本のアニメ産業の持続可能な発展と世界競争力を支える
東京 – 2026年4月1日 — Splashtopは、日本の子会社Splashtop K.K（本社：東京、社長：水野 義明）がアニメシステムコミュニティ（ASC）にメンバーとして参加したと発表しました。ASCは、アニメ制作環境におけるITシステムとインフラの進化を推進する業界団体です。
日本のアニメ業界を支えるデジタルインフラ
日本のアニメ産業は、国際的な需要が強く、デジタル制作ワークフローが拡大している、世界的に認知された文化的かつ経済的な力です。スタジオがパイプラインを現代化するに伴い、セキュアなリモートコラボレーション、プロダクション管理システム、高性能なITインフラストラクチャがミッションクリティカルとなっています。
これらの進化する要求を満たすために、Splashtopは、現代のアニメーションワークフローとクリエイティブな制作環境に最適化された高精度のリモートアクセスソリューションを提供します。
Splashtop K.K.は、日本のビデオ制作会社やアニメ関連スタジオをサポートする豊富な経験を持っています。セキュアリモートアクセスと柔軟�なデジタルワークフローを可能にすることで、会社は製造チームが効率と運用の回復力を向上させるのを支援しました。
さらに、Splashtop K.K. は株式会社ワコムと共同で、日本市場のデジタルアーティストやプロダクション業務のプロフェッショナルのニーズに合ったクリエイター向け機能「 Wacom Bridge 」を共同開発しました。
創造産業との継続的な関与を通じて、Splashtop K.K. はアニメ制作のITシステムにおける知識共有と協力を促進するASCのミッションと一致し、コミュニティのメンバーとして参加しました。
スプラシュトップ株式会社の社長、水野義明からのコメント
「日本のアニメ業界は世界的に評価されており、国の最も影響力のあるグローバルコンテンツ分野の一つです。」その継続的な成長は、創造性の卓越性だけでなく、セキュアで信頼性の高いITインフラストラクチャによってサポートされる高度な生産システムにも依存しています。
アニメ・システム・コミュニティのメンバーとして加入できることを光栄に思います。業界の長期的なパートナーとして、私たちはステークホルダーと協力し、日本のアニメの持続可能な発展を支援し、そのグローバルな存在感と国際競争力を強化します。
グローバルテクノロジー企業として日本でのエンゲージメント強化
グローバル技術組織の一部として、Splashtopは地元産業やプロフェッショナルコミュニティとの協力を戦略的優先順位としています。ASCに参加することにより、Splashtop K.K.は、日��本のアニメ制作エコシステムの進化にさらに貢献し、クリエイティブ産業のデジタルインフラのさらなる進歩を支援することを目的としています。
Splashtopは、デジタルアクセスのセキュリティを強化し、あらゆる業界で現代的で柔軟な作業環境を可能にすることにより、世界中の組織を引き続き支援していきます。
ニュースハイライト
Splashtopの日本子会社であるSplashtop K.K.は、アニメ制作におけるITシステムに特化した業界団体であるAnime System Community（ASC）に参加しました。
その会社は、Wacom株式会社と共同で「Wacom Bridge」を開発するなど、アニメスタジオや映像制作会社をサポートした経験を持っています。
長期的なパートナーとして、Splashtopは日本のアニメ業界の持続可能な成長と国際競争力をサポートします。
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働ける世界の中で、セキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションを提供する最高評価のグローバルプロバイダーです。カスタマーサクセスを最優先にしているSplashtopのテクノロジーは、小規模および中規模のビジネスや企業にとって、設定、使用、管理が簡単であり、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、そして24時間体制のカスタマーサポートを提供しています。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューション、Splashtopは、利用者が自分のペースで成長し、拡大できるよう、高度に柔軟なプランを提供するパートナーです。SplashtopはメンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT業界の進化する課題に取り組むお客様を支援しています。www.splashtop.comを訪問して、もっと詳しく知るためにLinkedInでフォローしてください。
アニメシステムコミュニティ (ASC) について
アニメ システム コミュニティ (ASC) は、アニメ製作におけるITシステムに関する課題やベストプラクティスを共有することに焦点を当てた業界団体です。コミュニティは、生産管理、インフラ開発、セキュリティなどの分野における利害関係者間の協力を促進します。
公式サイト: https://anime-system.or.jp/