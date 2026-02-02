Splashtop、よりスムーズで信頼性の高い高解像度リモートワークフローを実現するAI最適化コーデ�ックを導入
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強化により、ライブ放送、メディア制作、視覚的に要求度の高いリモートワークにおいて、より高いフレームレート、より高い安定性、そして改善された帯域幅効率が実現されます。
カリフォルニア州クパチーノ、2026年2月3日 - Splashtop は、デジタルワークプレース向けのモダンITソリューションのリーダーとして、ライブ放送、ビデオ制作、その他の動きの多い環境で使われる高解像度のリモートワークフローのパフォーマンス上限を引き上げるAI最適化コーデックを発表しました。この拡張機能により、リモートセッションの見た目、操作感、応答が改善され、様々なデバイスや設定シナリオにおいて、より滑らかな動き、高いフレームレート、一貫した視覚品質が提供されます。
SplashtopのAI最適化コーデックは、ネットワーク条件と画面上の活動に継続的に適応しながら、視覚データがリアルタイムで圧縮、送信、および描画される方法を改善します。これにより、制作ワークフローが固定スタジオを超えて家庭や会場、現地環境にまで拡張される中で、視覚的な安定性と応答性が維持され、パフォーマンスがクリエイティブの精度と観客の体�験に直接影響を与える場面でも対応します。
高性能なGPUを備えたシステムでのパフォーマンステストにおいて、Splashtopは高解像度および高フレームレートで明確なリーダーシップを示しました。複数のリモートアクセスツールが1080pで毎秒60フレームを達成できた一方で、Splashtopだけが4Kの解像度で60 FPSを持続的にサポートしました。Splashtopはまた、滑らかで応答性が重要な動きに敏感なインタラクティブなワークフローのために、最大240 FPSに達する超高フレームレートオプションを一意にサポートし、追加の余地を提供します。
グラフィック機能が限られたシステムでも、Splashtopはより高い解像度で、帯域幅を抑えつつ競争力のあるパフォーマンスを提供し続けました。ハードウェアアクセラレーションが利用可能な場合、Splashtopは4K解像度で他のツールと同等のパフォーマンスを維持しながら、より少ない帯域幅を消費しました。ソフトウェアベースのシナリオでは、AIに最適化されたコーデックが効率を重視し、フレームレートをほぼ同様に保ちながら、帯域幅の使用を削減し、制約のあるシステムでも高解像度のリモート作業をより実用的にしました。
その利点は、仮想デスクトップやクラウド環境にも及びます。Microsoft® Azure Virtual Desktop (AVD) 環境でGPUアクセラレーションがある場合とない場合のテストにおいて、Splashtopは他のリモートアクセスソリューションよりも一般的なインタラクティブな使用時に一貫して高いフレームレートを提供しました。ビデオ再生パフォーマンスがツール間で収束するようなシナリオでも、Splashtopは大幅に低い帯域幅消費を示し、ネットワークの効率が応答性と同様に重要な環境における利点を強化しました。
これらの結果の背後には、動的ビットレート適応、アクティブ領域のコンテンツ認識優先順位付け、インタラクティブなワークフロー中の不要なデータ伝送を削減するインテリジェントなキャプチャ技術の組み合わせがあります。これらの最適化により、特にライブプロダクションやクリエイティブな作業で一般的なスピーディーで動きの多いシナリオにおいて、リモートセッションがよりスムーズで予測可能、かつ反応性の高いものになります。
このパフォーマンス基盤は、Retina 5Kセッション、正確な色再現、高精細なオーディオ、スタイラスベースおよびマルチモニターワークフローに対する応答性のある入力をサポートするSplashtopの高性能リモートアクセスエクスペリエンス全体にわたって拡張されます。これらの機能を組み合わせることで、メディアとエンターテイメントの専門家は、ローカルのプロダクションシステムと同じ視覚的な正確性、応答性、そしてコントロールを期待しながらリモートで作業することができます。
「リモートプロダクションでは、圧力下での一貫性が求められます」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるマーク・リーは述べました。「チームがスタジオで、現地で、またはバーチャルデスクトップを通して作業しているかどうかにかかわらず、パフォーマンスが重要です。」私たちのAI最適化コーデックは、リモートアクセスの限界を押し広げつつその信頼性を提供するように設計されています。
AI最適化コーデックは、Splashtopの暗号化された�リモートアクセスソリューションのすべてのティアに統合されており、デバイス、オペレーティングシステム、設定環境全体で利用可能です。
Splashtopのハイパフォーマンス リモートアクセス ソリューションの詳細は、www.splashtop.comをご覧ください。
発表のハイライト
視聴者体験に直接影響を与えるスムーズな動き、視覚の正確さ、応答性が求められるライブ放送、スポーツ制作、メディアワークフローに対応するために、Splashtop リモートアクセスはAIで最適化されたコーデックを搭載しています。
Splashtopは4K解像度で安定した60 FPSを維持し、最大240 FPSの超高フレームレートをサポートし、ライブ放送やメディア制作のワークフローにおいてよりスムーズな動きを実現します。
Splashtopはインタラクティブなワークフロー中により高いフレームレートを維持し、他のリモートアクセスソリューションと比較して高解像度でも帯域幅を節約して使用します。
Splashtopは、物理システムと仮想デスクトップ環境において一貫したパフォーマンスを提供し、理想的なハードウェアやネットワークを必要とせずに、応答性と効率性をバランスよく実現します。
開示
MicrosoftおよびMicrosoft Azureは、Microsoft グループの企業の登録商標または商標です。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界でセキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションを提供する最高評価のグローバルプロバイダーです。顧客の成功を第一の優先事項として、Splashtopの技術は、小中規模企業や大企業が簡単に設定、使用、管理できるように設計されており、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、および24時間年中無休のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューション、Splashtop は、高度に柔軟なプランでユーザーが独自の条件で成長し、スケールするのを支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) の メンバー であり、今日のIT環境の進化する課題に取り組むためにMicrosoftと協力しています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedInで私たちをフォローして、詳細はこちら。