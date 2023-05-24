Splashtopが2023 IT Europa Channel Awardsで高く評価されたファイナリストに
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IT Europaは、ヨーロッパと北アメリカ全域での没入型デジタルサイネージソリューションのリモートサポートに関する革新的なプロジェクトでSplashtopを認識しています。
CUPERTINO, Calif., 2023年5月24日 – 今日、Splashtopは、IT Europa Channel AwardsでSplashtopの革新的なカスタマーアプリケーションがBeyond Digital Solutionsと共に、Vertical Application Solution of the Year部門で高く評価されたベンダーとして認められたことを祝っています。
Beyond Digital Solutionsは、ブランドとのインタラクションの方法に影響を与える没入型デジタルソリューションを設計するコミュニケーションエージェンシーです。彼らは、ヨーロッパ、米国、カナダ全域でクライアントのために管理している7,000のデジタルスクリーンのリモートサポート能力を向上させるためにSplashtop Enterpriseソリューションを使用しています。効率の向上により、Beyond Digital Solutionsは90%の問題をリモートで解決し、混乱を最小限に抑え、平均15,000マイルの移動距離とクライアントごとに4トンのCO2排出を削減しました。
「Splashtopは私たちのすべての要件を満たしました。1つのスケーラブルなソリューションで、どこでも画面をリモートコントロールし、クライアントや内部スタッフのために多様なデバイスをサポートできました。すべてが非侵入的で安全なソフトウェアで、オンデマンドでアクティベートできました」と、デジタルアーキテクト兼デジタルサイネージエキスパートのMichael Thompson氏は述べています。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとリモートサポートソリューションは、Beyond Digital Solutionsがコストを削減し、クライアントの満足度を向上させることを可能にしました。
デジタルサイネージキャンペーンのダウンタイムを最小限に抑えます。 Splashtopは、サービスデスクが毎日200台以上のマシンを簡単にチェックしサポートできるようにし、現地訪問を数回のリモートクリックに置き換えました。
柔軟性と競争力を得る。 任意のソフトウェアをリモートで選択および管理する能力により、Beyond Digitalはクライアントのためにオーダーメイドのデジタルキャンペーンを作成できました。
クライアントや従業員をセキュアで侵襲性のないリモートサポートツールでサポートします。ローカルインストールやメンテナンスが不要で、オンデマンドでアクティベートされます。
ITスタッフが同じマシンに同時にアクセスして操作できるようにし、セッションからログオフされることなく、より効率的なトラブルシューティングプロセスを実現します。
従業員が自分のデバイスからリモートで作業できるようにします。オペレーティングシステムに関係なく、タイムリーなサポートとハイエンドのワークステーションやプログラムへのアクセスを提供します。
「Splashtopでは、日常業務からIoTアプリケーションまで、ビジネスのサポート方法を変革しており、IT Europaによる最近の認識は、私たちの卓越性へのコミットメントを裏付けています」と、Splashtop EMEAのゼネラルマネージャー、Alexander Draaijerは述べています。「私たちのリモートサポート機能は、Beyond Digital Solutionsとの画期的なプロジェクトで示されたように、イノベーションを推進する上で重要な役割を果たしています。「私たちはIoTサポートの最前線に立っていることを誇りに思い、世界中のビジネスに画期的なソリューションを提供し続けることに興奮しています。」
Splashtopは、メディア＆エンターテインメント、教育、金融サービス、ヘルスサービス、輸送など、あらゆる業界の中小企業（SMB）および大企業向けに、セキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供するリーディングプロバイダーです。Splashtopは最近、完全に顧客のフィードバックに基づくTrustRadiusの2023年トップレート賞を受賞しました。詳細はこちら, visit Splashtop.com.
Splashtopについて
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com