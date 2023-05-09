Splashtop、2023年TrustRadiusトップレート賞を2年連続で受賞
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtopは、リモートデスクトップおよびリモートサポートカテゴリでの優れたユーザーエクスペリエンスとカスタマーサポートで再び認められました
CUPERTINO, Calif., May 10, 2023 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、TrustRadius Top Rated Award 2023のリモートデスクトップとリモートサポートの両カテゴリで受賞したことを誇りに思います。この名誉ある賞は、レビューと顧客の意見に完全に基づいており、Splashtopのユーザーエクスペリエンスとカスタマーサポートへのコミットメントを強調しています。
「Splashtopはリモートサポートとリモートデスクトップカテゴリでトップレート賞を受賞しました」とTrustRadiusのリサーチVPであるMegan Headleyは述べています。「これらの賞は、顧客のフィードバックに直接基づいており、ソフトウェア購入者がより良い購入決定を下すのを助け、顧客満足度の高い製品を強調します。」
SplashtopのCEO、Mark Leeは、会社の成果に感謝と誇りを表し、「顧客中心の製品主導の成長戦略により、常に最高の製品を市場に提供し続けることができました」と述べました。私たちは、応答性の高いカスタマーサポートで裏打ちされた、ユーザーに優れた体験を提供することに専念しています。これらのTrustRadiusトップレート賞の受賞は、業界での卓越性を追求する私たちの絶え間ない努力の証です。」
リモートアクセスとサポートソリューションのリーダーとして、Splashtopは競争力のある価格で、使いやすいプラットフォームと業界をリードするセキュリティ機能を提供しています。顧客対応への会社の献身は、競合他社との差別化を図り、ユーザーに最高の満足度を提供します。
トップレート賞の受賞は、Splashtopの信頼性と市場で最高のリモートアクセスとサポートソリューションを提供することへのコミットメントを強調しています。TrustRadiusのレビュアーは、その使いやすさ、セキュリティ、サポートを高く評価しています。
顧客の声をチェック:
「Splashtopは、2D＆3DデザインチームがCPU集約型のオフィスシステムにインストールされたソフトウェアと対話することを可能にします。リソースが不足しているリモートコンピュータに負担をかけずに、レンダリングを処理のためにキューに入れることができます。Splashtopは、小規模なチームにとって信頼性の高いツールであり、コスト効率も良いです。」Director, Marketing & Advertising Company
「他のツールと比較して、Splashtopはインストール後に心配する必要のない製品だと感じました。多くの場合、リモートサポートツールは緊急時に重要であり、他とは異なり、Splashtopは緊急時に私を失望させませんでした。使いやすく、緊急時には手元のどのデバイスからでも使用できます。」IT Manager, Higher Education
"素晴らしい製品を素晴らしい価格で！お金、時間、ストレスを節約できました。ほぼ3年経ちますが、今でも満足しています。”ITディレクター, ITサービスプロバイダー
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
TrustRadiusについて
TrustRadiusは、ビジネステクノロジーの信頼できるレビューサイトで、購入者とベンダーの両方にサービスを提供しています。プラットフォームは、バイアスのない洞察に満ちたレビューに基づいて購入者がより良い製品��決定を下すのを助け、ベンダーが顧客の本物の声を活用し、拡大するのを助けます。TrustRadiusには、400以上のソフトウェアカテゴリで680,000以上の検証済みレビューと評価があります。詳細はこちら, visit www.trustradius.com