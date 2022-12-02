Splashtop、製品ファミリーを拡大し、Splashtop Remote Touchpadを追加
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新しいアプリケーションが携帯電話を仮想タッチパッドやキーボードに変え、PCメディアコンテンツを遠隔で操作可能に
2011年3月21日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.は、iPhoneやiPod touchをワイヤレスリモートコントロールデバイスに変えるアプリケーション、Splashtop Remote Touchpadを発表しました。ユーザーがリビングルームのテレビ画面でコンピュータメディアコンテンツを消費することが増える中、Splashtop Remote Touchpadは、専用のキーボードや他の周辺機器を必要とせずに、コンピュータを遠隔で操作する便利さを提供します。
Splashtop製品ファミリーに新たに加わったこの製品は、タッチパッドとキーボードの2つのモードを備え、従来のコンピュータ周辺機器を置き換えながら、家庭ユーザーとビジネスプロフェッショナルの両方に利益をもたらす利便性を同時に提供します。
タッチパッドモード: ユーザーがモバイルデバイスを仮想タッチパッドとして使用し、大画面や他のモニターでお気に入りのウェブサイトを簡単にナビゲートしスクロールできるようにします。
キーボードモード: モバイルデバイスをワイヤレスキーボードに変え、メディアセンターPCやビジネスプレゼンテーションを投影するコンピュータを制御します。��特別なキーとキーの組み合わせのサポートを含みます。
「PCでマルチメディアエンターテインメントを楽しむとき、例えばiTunesやHuluのビデオなど、私はPCから数フィート離れていることがよくあります。私はYao Mingのウィングスパンを持っていないので、リモートが必要です」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「そのアイデアがSplashtop Remote Touchpadの動機でした。スマートフォンを取り出して… ほら！リモートコントロールが手に入るんです。」
iPhoneおよびiPod touch向けのSplashtop Remote Touchpadは、Apple App StoreとiTunesで提供されており、発売当初の価格は$0.99です。
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCをオンにしてから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友達とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtop Remoteは、Apple App Storeの販売とダウンロードで米国で最も売れているビジネスアプリとして指定されており、ユーザーはPCから離れている間にスマートフォンやタブレットからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。
現在、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldからの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceからの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineからの「Best of 2011 CES」賞など、数々の賞を受賞していま��す。Splashtop Inc.は、サンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください
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Splashtop PRチーム