SplashtopがDental Whale Savings Networkと提携し、歯科医に手頃で信頼性の高いリモートアクセスソリュ��ーションを提供
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カリフォルニア州サンノゼ、2020年4月8日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、Dental Whale Savings Networkと提携し、歯科医に手頃で信頼性の高いリモートアクセスソリューションを提供します。
Splashtop リモートアクセス は、高速で信頼性があり、セキュアなリモートデスクトップソリューションです。歯科医はSplashtopを愛用しています。なぜなら、高価で複雑なVPNセットアップとは異なり、Splashtopは使いやすく非常に手頃な価格だからです。これにより、歯科医は他のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからオフィスのコンピュータにリモートアクセスできます。このパートナーシップにより、Dental Whale Savings NetworkのメンバーはSplashtopをより低価格で購入できます。
「Dental Whale Savings Networkは、米国中の歯科医がデスクトップシステムにリモートでアクセスできるようにするために、Splashtopと提携できることを嬉しく思います」と、Dental Whale Savings Networkのディレクター、Philip Cruzは述べました。「また、DWSNのメンバーがCOVID-19パンデミック中に非臨床業務を維持するのにも役立ちます。」
「COVID-19は、なぜSplashtopが�最初に始まったのかを思い出させるものです。組織が効果的な在宅勤務ソリューションを業務に組み込むことで柔軟性を持たせるためです」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「だから私たちは、Dental Whaleと提携して、歯科医に信頼性が高く手頃なリモートアクセスソリューションを今後も提供することを楽しみにしています。」
Dental Whale Savings Network®について:
サンアントニオ、テキサス、マイアミ、フォートローダーデール、フロリダにオフィスを持つDental Whale®は、グループプライベートプラクティスの所有と管理の新しいカテゴリーを切り開く革新的な歯科会社です。
Dental Whale Savings Networkを通じて、Dental Whaleは歯科医が購入費用を節約し、新しい患者へのマーケティング、買収による拡大、患者体験の向上、オフィスの効率化を通じて歯科診療をより効率的に運営するのを支援します。
Dental Whaleとその850人以上のチームメンバーは、18,000人以上の歯科医をサポートし、400万人以上の患者にサービスを提供しました。
Splashtopについて:
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。
Splashtopは、MSP、IT部門、ヘルプデスクにリモートデスクトップソリューションを提供し、クライアントを効果的にサポートできるようにします。Splashtopはまた、個人がどのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。
さらに、Splashtopのコラボレーションサービスは、デバイス間での効果的な画面共有を可能にします。3000万人以上のユーザーが世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。無料トライアルが利用可能です。