SplashtopはChromebookのサポートを拡大し、教師と生徒が任意の教室デバイスとコンテンツを共有で��きるようにします
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Val Verde Unified School Districtとの地区全体のライセンスにより、5,000人以上の学生がChromebookの画面をiPad、Androidデバイス、Windows PC、Macなどの他のデバイスにミラーリングできます。
サンノゼ, CA (PRWEB) — 2014年9月24日 — Splashtop Inc.、プラットフォームに依存しないクロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、本日、Chromebookのサポートと機能をSplashtop ClassroomおよびSplashtopMirroring360教育技術ソリューションに追加したことを発表しました。この発表により、南カリフォルニアのVal Verde Unified School Districtは、800人以上の教師と約20,000人の学生を抱える中、Splashtopの設定を5,000台以上の学生用Chromebookに拡大しています。
Chromebookで授業内容を共有
Splashtop Classroomは、教師がレッスン内容やアプリをiPads、Androidデバイス、Windows PC、Macに加えて、学生のChromebooksに共有できるようになりました。1月の発売以来、Splashtop Classroomは世界中の50以上の学区で使用されています。最新のリリースには、クラウドサポート、ストリーミングオーディオ、Chromebooksや他のデバイスを使用して学生がレッスンをコントロールする機能など��の新機能が含まれています。
AirplayのようにChromebookの画面をミラーリング
6月に導入されたMirroring360は、何千人もの教師がiOS画面をPCやMacを介してプロジェクターにワイヤレスで表示するために使用しています。追加のハードウェアやケーブルは不要です。この最新のアップデートにより、学生はChromebookから教室のPCやMacにコンテンツをミラーリングし、さらにはライブビデオをストリーミングすることができ、学生のエンゲージメントを高め、1:1、BYOD、ブレンド型教室の取り組みをサポートします。Chromebookは、プロジェクター、SMART、インタラクティブホワイトボードなどの既存の教室デバイスの寿命を延ばすためにも使用でき、多くの教育機関にとってハードウェア投資のリターンを増加させます。Mirroring360がSplashtop Classroomと一緒に使用されると、Val Verdeの800人の教師と約20,000人の学生は、多くの利点を享受します。
教師と学生のChromebookや他のデバイス間で何でも瞬時に共有
学生の目の前にコンテンツを直接配置することは、視覚/聴覚障害のある学生や障害を持つ学生にとって非常に貴重です。
教室のどこからでも席を離れずに学生が画面を共有できるようにする
教師が教室のどこからでも授業をコントロールしながら教えることができるようにする
タブレットを従来のIWBのコストの一部でインタラクティブホワイトボードに変える
ITがクラウドまたはオンプレミスソリューションを使用して数百人の教師と数千人の学生をサポートできるようにします
「Chromebookは私たちの指導の重要な部分となっています。しかし、PCやiPadとのシームレスな相互作用を実現することは依然として課題でした。Splashtop ClassroomとMirroring360がこの障壁を突破しました」と、Val Verde USDの情報および教育技術ディレクター、CCTOのMatt Pennerは述べています。「Mirroring360は、個々の生徒がChromebookの画面をメインディスプレイにミラーリングすることを可能にします。Splashtop Classroomは、教師の画面をすべての生徒のデバイスに放送し、生徒が授業に直接参加することを招待します。シームレスです。使いやすい。プラットフォームに依存しない。Splashtopがすべてをカバーします。」
「Val Verdeと提携して、ChromebookやiPadを使用する学生と教師を支援し、21世紀のスキル開発とコモンコア基準をサポートできることを嬉しく思います」とSplashtopのCEO兼社長、Mark Leeは述べています。「SplashtopとVal Verdeは、教室内での教師と学生のコラボレーションを促進するために、Splashtop ClassroomやMirroring360などの教育ツールを継続的に改善しています。」
Val Verde USDについての詳細 – https://www.valverde.edu
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1600万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelな�どの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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