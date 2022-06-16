SplashtopがChromebookのリモートアクセスサポート機能を拡張
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ITおよびサポートの専門家は、Chromebooksへのリモート接続を開始できます
2020年7月28日（火）、カリフォルニア州サンノゼ – Splashtop Inc., リモートアクセスおよびリモートサポートソリューションの世界的リーダーである同社は、Chromebook向けの新しいリモートアクセス機能をリリースしました。IT担当者やサポート担当者は、Chromebook へのリモート接続を開始し、リモート先の Chromebook コンピュータの画面全体をリアルタイムで表示できるようになりました。これにより、ユーザーが問題をすばやく簡単に解決できるよう支援できます。また、教師が生徒のChromebookデバイスの画面内容をリアルタイムでリモート表示し、マンツーマンの学習場面で支援するためにも使用できます。
リモート学習時代のタイムリーなアップデートSplashtopのChromebook向け新リモートアクセス機能は、K-12から高等教育までの学生が学習にChromebookをますます使用している時期に登場しました。
「このパンデミックの間、Chromebookを使用したリモート学習の取り組みと学術的な継続性をサポートするための使用が増加していることに気付きました」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「その結果、学術ITサポートチームは、Chromebookにリモートサポートを提供す��るための圧倒的な数のリクエストに直面しています。この新しいSplashtopの機能により、この課題を克服できるようになりました」とLeeは述べています。
リモート学習のためのSplashtopソリューションの補完
Splashtopの新機能でChromebookデバイスをリモートで表示することは、多くの学術機関向けに提供されているSplashtopのリモートアクセスソリューションの補完です。これには以下が含まれます：
学生のための学校コンピュータへのリモートアクセス
– 学生が利用できるようにするために
キャンパスのラボコンピュータとアプリケーションにリモートでアクセス
どのデバイスからでも（Chromebooksを含む）
教職員向けのリモートコンピュータアクセス
– 教師や教職員はどこからでも学校のコンピュータにリモートアクセスできます
リモートサポートツール
– 学校のITチームが学生と教師のコンピュータやデバイスをリモートでサポートし、リモートで作業するために
Availability
リモートアクセス to Chromebookは、すべてのSplashtop SOSプランおよびSplashtop リモートサポート Premiumで利用可能です。Androidアプリを実行できるChromebookモデルへのアクセスをサポートしています。この機能は表示のみで、Chromebookをリモートで制御する機能は含まれていません。 詳細はこちら about Splashtop リモートアクセス to Chromebooks.
About Splashtop
Splashtopは、30万人以上のユーザー、20万の企業、政府機関、MSP、およびスタンフォードやハーバードのような高等教育機関に、最高の価値と最高のリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopの手頃な価格で使いやすいクラウドベースおよびオンプレミスのリモートアクセスソリューションは、エンタープライズグレードのセキュリティと信頼性を備えています。