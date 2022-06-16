Splashtop Enterprise リモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアが Nutanix AHV Ready の認証��を取得
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Statusは、Nutanix仮想デスクトップへのSplashtopの高性能リモートアクセスを検証します
カリフォルニア州サンノゼ、2021年8月2日 — Splashtop Inc.、次世代リモートアクセスおよびリモートサポートソリューションのリーダーは、本日、Splashtop EnterpriseリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアがNutanix Ready for AHVとして認定されたことを発表しました。AHVはNutanixのエンタープライズ対応ハイパーバイザーで、物理ハードウェアリソースを使用して仮想マシン（VM）を作成および実行する仮想化ソフトウェアです。Splashtop Enterpriseは、AHVとの互換性を確認するためのテストを完了した後、Nutanix Ready for AHVバッジを受賞しました。
Splashtop Enterpriseは、ユーザーが単一のアプリケーションから物理および仮想マシンのリモートアクセスとサポートを可能にします。Nutanix AHVに最適化され、検証されたSplashtop Enterpriseは、Nutanix仮想デスクトップへの高性能なリモートアクセスを提供します。
「Nutanix Readyバッジは、Splashtop EnterpriseがNutanixのデリバリーインフラストラクチャを強化し、どこからでも高性能なリモートアクセスとリモートサポートを可能にすることを信頼されていることを示しています」と、Splashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べていま�す。「Nutanixの仮想化ソリューションに依存する組織は、もはや物理および仮想リソースにリモートアクセスするための別々のツールを購入および管理する必要がありません。」
Nutanix仮想化ソリューションとの互換性は、物理マシンとデバイスを仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）や他のVMソリューションと組み合わせたハイブリッドIT環境におけるSplashtopの統一されたリモートアクセスアプローチを強調しています。「Nutanix認定は、Microsoft Azure WHD、VMware、Citrix、AWS（Amazon Web Services）Workspaceの仮想マシンサポートの最適化における継続的な取り組みを完了するのに役立ちます」とLeeは付け加えました。
Splashtopは従業員とITチームをサポートします
Splashtop Enterpriseは、組織内の従業員とITチームの両方に、リモートアクセスとリモートサポート機能を1つのアプリケーションで提供する利点を提供します。
Splashtop Enterpriseを使用すると:
従業員は、どこからでも安全にアプリケーションやデータを使用して、職場のコンピュータや仮想マシンにリモートアクセスできます。この在宅勤務/どこでも勤務の機能は、リモートと対面の作業を組み合わせたハイブリッドモデルを採用する組織が増える中で、引き続き重要です。
ITチームは、物理および仮想マシン、デバイス、ユーザーを同じアプリケーションから簡単にサポート、監視、管理でき、従業員がいるかいないかにかかわらず、迅速なオンデマンドリモートサポートを提供できます。
組織は、SSO（シングルサインオン）、Security Assertion Markup Language（SAML）、集中ログ、詳細な権限と制御などのセキュリティ機能を活用できます。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.企業、学術および研究機関、政府機関、中小企業、MSP、IT部門、個人向けに次世代のリモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアとサービスを提供します。Splashtopのクラウドベースでセキュアかつ簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチに取って代わりつつあり、顧客満足度を評価する基準である93の驚異的なネットプロモータースコア（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください。