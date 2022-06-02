Splashtop、2019年HDI年次会議でリモートサポートソフトウェアの革新を示す
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[Orlando, Florida — April 8, 2019 —] Splashtop Inc.、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーは、HDI Annual Conference 2019で、ヘルプデスク、IT、サポートチーム、マネージドサービスプロバイダー向けの最新のリモートサポートSaaSソフトウェアを展示します。このイベントは4月9日から11日までフロリダ州オーランドで開催されます。 HDI Conference & Expoは、多様なグループの専門家、実務家、思想的リーダー、ソリューションプロバイダーを集め、サービスとサポートのプロを活気づけ、彼らのキャリアと組織に実際の変化をもたらすことに焦点を当てています。Splashtopは展示ホールのブース# 635に出展します。
新しいオンデマンドサポート統合 with Popular PSA Solutions
Splashtopは、Splashtopブースでのデモンストレーションで、ServiceNowとの新しいSplashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) 統合を紹介します。 この新しい統合により、ServiceNowを使用するサポートプロフェッショナルは、ServiceNowコンソール内から直接エンドユーザーとのオンデマンドセッションを迅速に開始できます。機能には以下が含まれます:
ServiceNowインシデント内からクイックサポートセッションを開始するにはクリックしてください
Windows、Mac、iOS、Android�デバイスにリモートアクセス
ServiceNowインシデントにリモートアクセスセッションの詳細を自動的に記録し、監査要件をサポートします
Splashtop On-Demand Support 統合 for ServiceNowは、現在ServiceNow Storeで利用可能で、Splashtop SOSの試用版または有料版と一緒に使用できます。 ServiceNowで使用するためのSOSの購入に関する情報はsales@splashtop.comまでお問い合わせください。Splashtop SOSと他のプロフェッショナルサービスオートメーションソリューションとの統合も可能で、DattoのAutotask PSAやSpiceworks Help Deskが含まれます。
「昨年のHDI年次会議で、地元のHDIサンフランシスコベイエリアチャプターのスポンサーとして、HDIメンバーからサービス管理ソリューションとリモートアクセス/リモートサポートソリューションの統合の重要性について聞きました」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「今年のHDI年次会議に戻って、Splashtop On-Demand SupportとServiceNowの間の最も要求された統合を提供できることを楽しみにしています。」
Splashtop SOSは、リモートサポートを簡単に提供します。簡単なセッションコードでユーザーのWindows、Mac、iOS、Androidデバイスに接続します。ユーザーの物理的な場所に移動する時間やお金を無駄にする必要はなく、必要なときにリモートで接続して制御を取るだけです。問題を迅速に診断して修正し、顧客を満足させます。価格は技術者1人あたり年間わずか￥40,800から始まり、無制限のオンデマンドクイックサポートセッショ�ンが利用できるので、非常にお得です。無料トライアルは次のURLで利用可能です：https://www.splashtop.com/sos。
ITおよびサポートチーム向けのSplashtopリモートサポートPremiumによるコンピュータの監視と管理の簡素化
ITおよびヘルプデスクのプロフェッショナルは、SplashtopリモートサポートPremiumのリモート監視および管理機能を使用して、より積極的に対応する方法を学ぶことができます。このソリューションは、Splashtopの人気のあるリモートコンピュータアクセス技術を管理および監視機能と組み合わせて、問題を迅速に特定し、調査するのに役立ちます。Splashtopブースで紹介されるリモートサポートPremiumの機能には以下が含まれます：
新機能！エンドポイントコンピュータでBitdefender Antimalware技術を設定および管理
Windowsイベントの新しいアラートを含む、設定可能なアラート
Windows Update Management でコンピュータを安全にスムーズに動作させます
WindowsとMacコンピュータでバックグラウンドでコマンドをリモートで実行するためのリモートコマンド
イベントログとシステムインベントリを、フィルタリング、ソート、変更ログを使用して直感的に表示
SplashtopリモートサポートPremiumの詳細はこちら https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がどのデバイスからでもどこ�からでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。
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