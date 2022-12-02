SplashtopとCostGuardが提携し、CG-Cloud iPadアプリを提供して、主要なレストラン、ホテル、食品管理��ソフトウェアへのリモートアクセスを可能に
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ホスピタリティとフードサービス業界は、依存している既存のWindowsベースのソリューションを即座にモバイル化できます。
カリフォルニア州サンノゼ — 2013年4月2日 — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングおよびコラボレーションの世界的リーダーとして、iPad向けCG-Cloudアプリを提供するため、CostGuard Food Costing Softwareとの提携を発表しました。何千ものホテル、レストラン、小売店、施設向けフードサービス事業者が、CostGuardのWindowsベースのソフトウェアにリモートアクセスできるようになったことで、ユーザーは在庫、売上データ、POS、会計システムなどのデータに、いつでもどこからでも即座にアクセスできます。
伝統的に、フードサービスソフトウェアは数値キーパッドを必要としますが、モバイルタブレットにはそれがありません。しかし、CG-Cloudは簡単なデータ入力のためにカスタマイズされた数値キーパッドの透明なオーバーレイを提供します。
CG-Cloudは、リアルタイムのビジネスインサイトを提供し、効率を向上させます。
カウントシート: 従業員はフロアから直接ソフトウェアにデータを入力できます。印刷、書き込み、データの再入力は不要です。
請求書: 受け取った瞬間に価格、数量、��代替品の即時確認を提供します。
レイテンシーの課題：iPadに入力されたすべてのデータはCostGuardデータベースに直接入力されます。レイテンシーはなく、データは常に最新です
CG-Cloudは、労働力の動員とIT効率を結びつけます。CostGuardデスクトップアプリケーションをセキュアにストリーミングすることで、従業員は慣れ親しんだソフトウェアで作業し、学習曲線がなく、ITは単一のコンソールからすべてのデバイスを簡単に管理できます。
「モバイルデバイスは、フードサービスと小売業界を変革しています」とSplashtopのCEO兼創設者であるMark Leeは述べました。「CostGuardと提携して、すでに毎日数千の企業が依存している既存のソリューションをモバイル化し、より効率的な労働力のために運用を革新することを楽しみにしています。」
「多くの顧客がCostGuardのモバイル利用を求めており、Splashtopと提携することで、既存のフードサービスソフトウェアをiPadに移行し、すべての顧客の生産性と満足度を向上させました」とCostGuardの社長であるMatthew Starobinは述べています。
既存のWindowsアプリケーションをモバイルデバイスに移植し再開発することは困難で高価であり、企業はしばしば互換性とトレーニングの課題に直面します。Splashtopは、既存のWindowsアプリケーションを迅速かつ効果的にモバイル化する方法として、異なる業界のパートナーと協力してSplashtopモバイル化プラットフォームをプライベートラベルおよびカスタマイズしています。
CostGuardについて
CostGuardは、飲食店（独立店および複合店）、小売店および生産厨房、ホテルおよび宴会��場、カジノ、ケータラー、ベーカリー、デリ、企業、共同供給所、および施設内フードサービスのためのソフトウェアを提供します。
CostGuard Food Costing ソフトウェアは、完全な「バックオブザハウス」ソリューションを提供します：レシピコスト計算、メニューエンジニアリング、フード＆リカーコスト計算、在庫管理、栄養、販売管理、仕入れ先、POS、会計、ケータリングシステムとのインターフェース。詳細については、https://www.costguard.com をご覧ください
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。�同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。
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