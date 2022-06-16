リモートアクセスソフトウェアのリーダーであるSplashtopが、インドでのプレゼンス拡大のために付加価値ディストリビューターとしてCiELO Technologiesを任命
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このパートナーシップは、Splashtopのグローバルな拡大を進め、インドの企業や教育機関向けにリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供することで、CiELOのポートフォリオを拡大します。
SAN JOSE, Calif., Monday, September 28, 2020 – Splashtop Inc.は、リモートアクセスソリューションの世界的リーダーであり、ITサービスとセキュリティソリューションプロバイダーであるCiELO Technologiesと提携し、インドでのSplashtopの拡大計画を加速することを発表しました。
今年、Splashtopはアムステルダム、シンガポールに新しいオフィスを開設し、ラテンアメリカ、そして今やインドで新しいパートナーシップを結び、世界的な収益成長が50%以上を記録しました。インドの確立されたITサービスプロバイダーであるCiELO Technologiesは、特にCOVID-19パンデミック以来、安全でコスト効果の高いリモートアクセスソリューションの市場ニーズを特定しました。この戦略的パートナーシップは、両社にとって絶好のタイミングで実現しました。
「私たちは、ビジネス、政府、教育機関からのリモートアクセスソリューションへの大きな需要を見てきました」とSplashtop Inc.のCEO、Mark Leeは述べています。「プロフェッショナルは自宅で働くことができ、ITはコンピュータやモバイルデバイスをリモートでサポートでき、学生はリモートコンピュータアクセスで遠隔学習を続けることができます。私たちは、インドの企業に信頼性の高いITソリューションを提供することに注力しているCiELO Technologiesのようなパートナーを求めていました。このコラボレーションがもたらすシナジーを楽しみにしています。」
「組織がリモートワークの新しい常態を確立しようとする中で、従業員や学生が自宅の安全な環境からリモートコンピュータリソースにアクセスするためのセキュアで簡単な方法が求められています」と、CiELO TechnologiesのマネージングディレクターであるSanket Deshpande氏は述べました。「Splashtopを提供に加えることに興奮しています。すでにさまざまな業界から大きな関心を集めています。Splashtopの次世代技術は、VPNのような従来のソリューションよりも優れています。Splashtopには、より多くの制御を必要とする顧客に向けたオンプレミスソリューションもあります。」
About CiELO Technologies
CiELO Technologiesは、インドに本社を置き、インドとEMEA地域をカバーするITセキュリティ製品の付加価値ディストリビューター（VAD）です。CiELOは主要な技術ベンダーのディストリビューターであり、販売前および販売後のサービス、ならびに地域のチャネルパートナーに対するサイバーセキュリティに関する専門的なアドバイザリーサービスを通じてベンダーの提供を付加価値化し続けています。CiELO Technologiesは、ベンダー、リセラー、顧客にとって最も信頼されるディストリビューター（MTD）の1つであり続ける�ことを楽しみにしています。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Incは、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopは、VPN/RDP、VDI/DaaS、および他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。