Splashtopは、企業向けに統合されたセキュアリモートアクセスソリューションを提供するために、e-Jan Networksとの戦略的パートナーシップを発表しました
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Splashtop for CACHATTOはテレワーカーがどこでもいつでもリモートワークを可能に
San Jose, CA — May 31, 2016 — Splashtop Inc.、高パフォーマンスのクロススクリーンアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、日本企業向けのセキュアなモバイルリモートアクセスソリューションのリーディングプロバイダーであるe-Jan Networks Co.との戦略的パートナーシップを発表しました。
日本のトップ800企業は、e-Jan NetworksのリーディングCACHATTOリモートアクセスソリューションの顧客です。Splashtop for CACHATTOは、2016年夏に統合されたアドオンセキュアデスクトップソリューションとして利用可能になります。
「e-Janと提携して、企業に強力な統合ワークスペースを提供するための統合ソリューションを提供できることを嬉しく思います」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「テレワーカーを可能にすることは、労働力の生産性を向上させるための貴重な取り組みです。」
一度統合されると、CACHATTOの顧客は既存のアカウントで簡単にログインでき、高パフォーマンスのリモートデスクトップソリューションを楽しむことができます。リモート端末には企業データがダウンロードされず、最高レベルのセ��キュリティとデータ管理が維持されます。Splashtop for CACHATTOは、5月に日本で開催される「情報セキュリティエキスポ」で展示されます。
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
と www.mirroring360.com。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
e-Jan Networksについて
e-Jan Networks Co.は、2000年3月に東レ株式会社の初のベンチャー投資会社として設立されました。e-Jan Networksは、どこからでも、どの端末からでもセキュアリモートアクセスを可能にし、企業のための「ユニバーサルワークプレイス」を創造することをビジョンとしています。CACHATTOは、日本のトップ企業向けのリーディングセキュアリモートアクセスソリューションです。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディア連絡先
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com