SplashtopがSysAidとの提携を発表し、AI駆動のITSMワークフローにセキュアなリモートサポートを拡張
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統合により、SysAid Copilot が Splashtop のリモートサポートを AI駆動のチケットおよび資産インテリジェンスを使用して開始することを可能にします
カリフォルニア州クパチーノ — 2026年3月23日 — Splashtopは、セキュアリモートアクセスとリモートサポートの世界的リーダーとして、AIネイティブなエンタープライズおよびITサービス管理 (ITSM) ソリューションの大手プロバイダーであるSysAidとのパートナーシップを発表しました。このパートナーシップにより、Splashtopのリモートサポート技術がSysAidプラットフォームに統合され、ITチームの能力が拡張され、より迅速かつ効率的な問題解決が可能になります。
SysAid Copilotとの統合により、技術者はSysAidサービスデスクチケット内から直接、セキュアな有人および無人のリモートサポートセッションを開始することができ、ツールやワークフローを切り替える必要がなくなります。Splashtopの高性能でエンタープライズグレードのリモートアクセス機能とSysAidのAIネイティブアプローチのサービス管理を組み合わせることにより、ITチームは、サポートライフサイクル全体を通じて運用の��可視性、管理制御、安全性を維持しながら、問題を診断、アクセス、解決するためのよりシームレスな方法を得ることができます。
Splashtopのリモートサポートは、サービスデスク内のSysAid Copilotによって運営されるAI主導のワークフローを介して開始されます。AIを使用して、SysAidはチケットのコンテキストから直接影響を受けたデバイスを認識するか、詳細が不足している場合はAI駆動のアセットマネージャーを通じて識別することができます。時間の経過とともに、Copilotは以前のチケットから学習し、自動的にリモートサポートを提案して安全な接続リンクを生成し、手動の手順を省略し、ITチームが問題解決の平均時間（MTTR）を短縮し、顧客満足度（CSAT）を向上させるのを助けます。
「ITエコシステム全体のソフトウェアプラットフォームは、顧客をサポートするために信頼性の高いリモート接続に依存しています」とSplashtopのCEO兼共同創業者であるMark Lee氏は述べました。「SysAidのAI駆動サービスデスクは、ITチームの運営方法における重要な進化を表しています。」Splashtopの高性能リモートアクセスをこれらのワークフローに統合することで、組織がデバイスにより迅速に接続し、手作業を減らし、問題を効率的に解決するのを支援します。
「当社のお客様は、SysAidを利用してITチームの効率的な作業、優れたサービスの提供、どこにいても従業員をサポートできるようにしています」とSysAidのCEO、アヴィ・ケドミ氏は述べました。「Splashtopのリモートアクセス技術を統合することで、迅速で安全なデバイス接続が可能になり、ITチームが作業を中断させることなく進めることができます。」
SysAid AI–Splashtopの統合により、ITチームは次のことができます：
SysAidチケットからワンクリックで、ユーザーが不在のデバイスへのアクセスを含む、セキュアなリモートサポートセッションを直接開始
Windows、macOS、Linux、iOS、Android、Chromebook デバイスを含むデスクトップ、ノートパソコン、タブレット、モバイルデバイスのクロスプラットフォーム環境をサポート
低遅延、高フレームレート、応答性の良い制御を最適化した高性能なリモートセッションを提供し、リアルタイムサポートを実現します
SOC 2、ISO、GDPR に準拠したエンドツーエンド暗号化、役割ベースのアクセス制御、SSO を含むエンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンスを維持
SysAidとSplashtopの統合は、SysAidのお客様に本日より一般利用可能です。
詳細については、こちらをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスをシンプルにする、リモートワーク、サポート、管理ソリューションの世界で評価の高いプロバイダーです。顧客の成功を最優先に、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに、簡単に設定、使用、管理できるソリューションを提供します。これには、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートが含まれています。3,000万人以上のユーザーに選ばれる身近なソリューション、Splashtopはユーザーが自分のペースで成長・スケールできるようサポートし、非常に柔軟なプランを提供しています。SplashtopはメンバーですMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)、お客様が今日のIT環境の進化する課題に取り組むのを支援するためにMicrosoftと提携しています。www.splashtop.com を訪れて、LinkedIn でフォローして詳細を学びましょう。
SysAidについて
SysAidはAIを活用して組織とその人々を解放することを使命としています。強力なITSMプラットフォームに基づいて構築されたSysAidのAgentic AIは、ITにたくましい運用レイヤーを追加し、反復的なタスクを自動化して、チームを反応的な作業から解放します。AIエージェントが最初のアクションを行うため、IT専門家は本当に必要なときだけ介入します。これにより、最適化、革新、戦略的な課題への集中が可能になります。組織は迅速なオンボーディングと大規模な移行なしで数週間で運用を開始できます。SysAidのAIは、IT向けに特別に構築されており、設計によるセキュリティとガバナンスを提供し、受賞歴のあるサポートで長期的��な成功を確実にします。5,000社以上の顧客を持つSysAidは、140カ国にわたる中小企業からFortune 500企業までの組織と提携しています。詳細情報については、www.sysaid.comをご覧ください。