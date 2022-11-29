SplashtopとWacomがインタラクティブペンディスプレイ技術のための強化されたリモート環境のデビ�ューでパートナーシップを拡大
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
アーティストやデザイナーは、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用して、世界中どこからでもWacomを使って創作活動ができます。これは最新のWacom Proデバイス、機能、クリエイティブコミュニティのパフォーマンスニーズに完全に最適化されています。
カリフォルニア州CUPERTINOおよびオレゴン州PORTLAND — 2022年10月18日 — Splashtopは、どこでも働ける世界をよりシンプルかつ効率的にするソリューションのリーダーであり、またデジタルペンディスプレイ技術の世界的リーダーであり重要なイノベーターである Wacomとともに、Adobe MAXにおいて、Wacomのクリエイティブコミュニティ向けリモート接続の最新イノベーションを本日発表しました。
両社は昨年、Wacomユーザーとクリエイティブ企業が新しい柔軟な働き方と生活の時代において生産性を維持し、協力し、サポートされることを可能にするために提携しました。現在、Splashtopのセキュアリモートアクセスとサポートソリューションへの最新の統合強化により、Wacomユーザーは比類のないリモートパフォーマンスと完全に最適化された体験を楽しむことができ、アーティストが設定した最新の機能やカスタマイズされた設定にシー��ムレスにアクセスできます。
Adobe MAXでは、Splashtopの最新のパフォーマンス向上をWacomユーザー向けにプレビューします。これは、WacomのProject Mercury技術によって強化され、リモートアーティストがどこからでも最も革新的な作業を「地元と同じくらい」行うことができるように設計されています。Project Mercuryは、分散型ワークフローで作業するクリエイターの主要な課題を解決するWacomの独自技術であり、Wacomデバイスやアプリケーション固有の設定をローカルおよびリモートマシンでシームレスに使用できるなど、多くの利点があります。
「Wacomの技術は、伝統的なメディアを使用する感覚と、完全にデジタルなワークフローの利点を組み合わせています」と、Wacomのブランドビジネス担当エグゼクティブバイスプレジデントのFaik Karaoglu氏は述べています。「Splashtopのメディアプロフェッショナル向けのリモートワークソリューションにより、Wacomユーザーはアーティストのニーズを深く理解したWacomが開発した技術によって、リモートワークのプレミアムな体験を得ることができます。」
Wacomのインタラクティブペンディスプレイ技術は、アーティストが必要とする精度と制御を提供し、直感的で自然な感触の圧力感知ペン入力や、従来のメディアをエミュレートする傾き認識などの特殊機能を備えています。Splashtopの強化された統合により、リモートアーティストはWacomの豊富な機能セットをパフォーマンスを犠牲にすることなく、より自然で簡単に使用できます。さらに、Splashtopはアーティストがスタイラスペンやタブレットに設定したすべてのカスタマイズ設定を認識し、シームレスなリモート体��験を提供します。
クリエイティブコミュニティのニーズを満たすことができるリモート体験を作成するには、非常に低いレイテンシーと高いフレームレートが必要です。Wacomとの緊密な協力により、Splashtopはリモートペンコンピューティングの全体的な体験とパフォーマンスを最適化するアーキテクチャを作成し、4K解像度で60フレーム毎秒を提供します。
「オフィスで働く従業員と在宅勤務の従業員の間でパフォーマンスの違いがなくなる時代に近づいています」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「クリエイティブな世界の高度に専門化されたニーズは、より緊密に統合されたソリューションを要求し、ペンコンピューティングのリーダーとして、Wacomはメディアとエンターテインメントコミュニティのニーズを引き続きサポートするための完璧なパートナーです。」
プロのアーティストやデザイナーは、リソースを多く消費するアプリケーションと、強力なローカルワークステーションからのテラバイトのデータへのアクセスを必要とします。Wacom統合機能に加えて、Splashtopのセキュアリモートソリューションは、プロダクション技術者がリソース集約型のソフトウェアアプリケーションをビデオ編集、ゲーム開発、リップシンク、グラフィックレンダリング、スカルプティング、その他のポストプロダクション活動のために、どこからでも、どのデバイスからでもリモートで接続して利用できるようにします。これは、Nvidia、Intel、AMDの最新のグラフィックスカード、GPUを含むさまざまなハードウェアに最適化されています。追加機能には、リモートマイク、ローカルおよびリモートのサウンド出力、チームやフリーランサーのための予定されたアクセスが含まれ、最大の品質を提供しながらシームレスな協力を可能にします。
Splashtopは、同社のクラウドおよびオンプレミスソリューションを通じて、Wacomとの深い統合を提供する最初のリモートソフトウェア会社です。Adobe MAXの参加者で、Splashtopのリモート接続を介したWacomのProject Mercury技術のライブデモに興味がある方は、ブース#608を訪問してください。メディアとエンターテインメントのプロフェッショナル向けのSplashtopのソリューションについて学ぶか、ベータユーザーになるには、Splashtop.comにお問い合わせください。Wacomのインタラクティブディスプレイとペン技術の詳細については、Wacom.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、効率化するソリューションのリーダーです。柔軟な働き方、学習、ITサポートのためのそのソリューションは、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽し�んでいます。 Splashtop.com
Wacomについて 1983年に設立されたWacomは、日本に本社を置き、150以上の国と地域でのマーケティングと流通をサポートするために世界中に子会社と関連オフィスを持つグローバル企業です。ペンタブレット、インタラクティブペンディスプレイ、デジタルインターフェースソリューションの世界的なリーディングメーカーです。Wacomの直感的な入力デバイスの先進技術は、世界中の最もエキサイティングなデジタルアート、映画、特殊効果、ファッション、デザインの作成に使用されており、ビジネスおよび家庭のユーザーに個性を表現するための先進的なインターフェース技術を提供しています。同社はまた、OEMソリューションとして製品を提供し、増分市場にサービスを提供する主要メーカーに提供しています。Wacomのインターフェース技術であるWacom Feel IT technologiesは、戦略的パートナーに統合ソリューションとしても提供されています。ほとんどのタブレットデバイスおよびPCメーカーは、優れたユーザーインターフェース体験を提供するために、先進的な機能と信頼性に依存しています。Wacomの製品に関する詳細情報は、www.wacom.comをご覧ください。