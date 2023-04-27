SplashtopとPax8が提携し、MSPsに効率的なリモートアクセスとサポートソリューションを提供
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DENVER, CO (April 27, 2023) – Pax8、クラウドコマースマーケットプレイスのリーダーは、Pax8 Marketplaceを通じて新しいオペレーションベンダーSplashtopのグローバル提供を発表しました。Splashtopのコスト効果が高く強力なリモートアクセス、サポート、エンドポイントの監視と管理ソリューションは、マネージドサービスプロバイダー（MSP）がクライアント、デバイス、アプリケーション、または場所に関係なく効率と応答性を向上させることを可能にします。さらに、MSPsはリモートワークソリューションをクライアントに再販することで新たな収益源を創出できます。
「Pax8とSplashtopのパートナーシップは、革新と卓越性のシナジーを表しており、最高の技術が比類のないカスタマーサービスと出会い、パートナーとその顧客に優れたユーザー体験を提供し、セキュアでスケーラブルかつ信頼性の高いソリューションを提供します」とPax8のベンダーアライアンスのCVPであるNikki Meyerは述べています。「Splashtopのようなリーディングベンダーが、私たちの世界クラスのクラウドマーケットプレイスに参加することを非常に嬉しく思います。」
2006年以来、85％のFortune 500企業を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中�でSplashtop製品を活用しています。会社の生産性ツールと機能は、どこからでも高い生産性を達成する際に日々のタスクを容易にします。
「Pax8マーケットプレイスを通じて、在宅勤務およびオンデマンドのリモートサポートと管理製品をMSPsに提供する独占ベンダーであることを嬉しく思います」とSplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「ハイブリッドな世界では、リモートIT管理の柔軟性と効率性が重要な提供要素です。私たちのソリューションは、プロバイダーとそのクライアントがどのデバイスからでも安全に作業できるようにし、運用がスムーズで一貫していることを保証します。」
Splashtopの提供内容のハイライトには以下が含まれます：
収益ドライバー: Splashtopの多用途で手頃な価格、カスタマイズ可能なハイブリッドおよびリモートワーク向けソリューションは、MSPsにとって貴重な再販機会と新しい収益源を提供します。
1つのソリューション、多くの用途: Splashtopは、MSPsがエンドポイントを管理および監視するために必要なすべてを提供し、カスタムアラート、Windowsアップデート、リモートコマンド、システムインベントリ、イベントログ、1対多などを含みます。
オンデマンド機能:オンデマンドのサービスデスク機能により、事前のインストールなしで、どこにいても従業員や有人デバイスにITサポートを提供できます。
簡単なセットアップと移行: MSPはSplashtopに移行するか、技術を無人のエンドポイントに数分で設定できます。
ITエコシステムの統合: Splashtopは、Datto、Autotask、Bitdefender、Atera、NinjaOne、Naverisk、ServiceNow、Jira、Avantiなど、MSPが使用する最も人気のあるプラットフォームとのシームレスな統合を提供します。
セキュリティとコンプライアンス: Splashtopのセキュアなインフラストラクチャ、侵入防止、および複数のセキュリティ機能はデータを安全に保ちます。Splashtopはシングルサインオン（SSO）との統合をサポートし、SOC 2に準拠しており、HIPAAを含むいくつかの業界規制と標準をサポートしています。
Pax8とSplashtopの詳細はこちら、www.pax8.comをご覧ください。
Pax8について
Pax8は、ITプロフェッショナルが最高の技術ソリューションを購入、販売、管理するための世界で最も人気のあるクラウドマーケットプレイスです。近代ビジネスの未来を切り開くPax8は、チャネルパートナーを通じて40万以上の企業をクラウド対応し、毎月100万件の取引を処理しています。Pax8の受賞歴のある技術は、マネージドサービスプロバイダー（MSP）が成長を加速し、効率を高め、リスクを軽減することで、ビジネスを繁栄させることを可能にします。この革新的な企業は、5年連続でInc. 5000にランクインしています。pax8.comで革命に参加しましょう。
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Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、効率化するソリューションのリーダーです。柔軟な作業、学習、ITサポートのためのソリューションは、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。Splashtop.com
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Pax8メディア連絡先:
コミュニケーション・ディレクター、メリッサ・ガレゴス