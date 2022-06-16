SplashtopとBridge Digitalがメディアとエンターテインメント業界にリモートアクセスとリモートサポ�ートを提供するために提携
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M&Eのために生産的などこでも働ける体験を可能にするために、安全で高性能、低遅延のワークフローとリモートITサポートを提供します
カリフォルニア州クパチーノとテネシー州ナッシュビル – 2021年12月9日 – Splashtop, Inc.、セキュアなリモートアクセスとサポートソリューションのリーダーであるSplashtopと、デジタルビデオワークフローとそれを機能させる技術の専門家であるBridge Digital, Incは、Bridge Digitalのメディアおよびエンターテインメント（M&E）顧客にSplashtopのクラウドベースおよびオンプレミスソリューションを提供するためのパートナーシップを発表しました。
「Splashtopは非常にセキュアリモートアクセスを提供しており、これはお客様と仕事をする際に最も重要な機能と要件です」とBridge DigitalのMickey Charlesは述べています。「私たちは、内部で効果的であり、顧客に効率的なワークフロープロダクトを提供するソリューションを継続的に研究しています。今日の市場には、お客様とのやり取りで高いセキュリティを謳う製品がありますが、いくつかの穴があります。私たちは特に、お客様にリモートアクセスする際に使用�し推奨するツールに注意を払っています。Splashtopは、私たちとお客様が評価する高いレベルの製品セキュリティを提供します。」
Splashtopは、サポートを提供するために設計されたM&E企業向けに、どのデバイスからでも高性能なコンピュータとソフトウェアにアクセスできるようにする安全で高品質なリモートワークを可能にします。M&E業界は特に、編集、レンダリング、放送、オーディオとビデオの同期、ビジュアルエフェクト、サウンドエフェクト、ペインティング、スカルプティング、その他のポストプロダクション活動のために、リソース集約型のソフトウェアにリモートアクセスする必要があります。Splashtopは、オンプレミスのコンピュータに安全に接続し、シームレスに作業およびコラボレーションを行うのを支援します — 高性能機能には、4kストリーミングが60 FPSまで可能で、遅延を自動的に最小化します。Splashtopは、NVIDIAおよびAMDのGPUアクセラレーションとIntel CPUに完全に最適化されています。
「2020年には、スタジオはロックダウンやオフィス閉鎖への応急処置としてリモートワークを迅速に採用しなければなりませんでした。1年以上経った今でも、それは必要ですが、焦点はリモートワークの採用からリモートワークフローの最適化に移っています」とSplashtopのチャネルチーフ、Justin Windsorは述べました。「Bridge Digitalが私たちのパートナーコミュニティに参加してくれたことを非常に嬉しく思っており、M&Eのお客様にソリューションを提供することを楽しみにしています。」
About Splashtop:
Splashtop Inc.企業、学術および研究機関、政府機関、中小企業、MSPs、IT部門、個人向けにセキュアリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアおよびサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースでセキュアで管理しやすいリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチを置き換えつつあり、顧客満足度を評価する基準である93のNet Promoter Score（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を使用しています。詳細はsplashtop.comをご覧ください。
Bridge Digital Incについて:
Bridge Digital Inc.は、メディア＆エンターテインメント業界の企業がビデオ資産をより効果的に作成、管理、配信、収益化するのを支援します。当社のソリューションは、デジタルメディアワークフロー全体をカバーし、取り込みから最終配信までをサポートします。当社の焦点は、技術を戦略的に活用してワークフローを加速し、能力を拡大し、品質を向上させて投資収益率を向上させることにあります。