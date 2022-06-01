Splashtop、Splashtop BusinessとSplashtop Business for リモートサポートにリモート印刷機能を追加、リモー�トオフィスとビジネス継続性を実現
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
医師、保険代理店、リモートワークフォース、ロードウォリアーは、リモート印刷付きのセキュアリモートアクセスでフル生産性を楽しんでいます
San Jose, CA — November 17, 2015 — Splashtop Inc.、クロスデバイスアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、Splashtop BusinessとSplashtop Business for リモートサポートがリモート印刷機能を追加し、リモートアクセス体験を豊かにすることを発表しました。リモート印刷を使用すると、リモートコンピュータ上のファイルをローカルプリンターに印刷できます。現在、WindowsまたはMACのコンピュータから別のWindowsまたはMACに印刷できます。
「多くのSplashtopユーザーは、今日、Google Cloud Printや他のソリューションを利用してリモート印刷を行っています」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「今、私たちはSplashtop Businessのお客様にシームレスで統合されたリモート印刷体験を提供し、ユーザーの生産性を向上させています。」
Splashtop Businessは、以下の利点でユーザーの生産性と柔軟性を向上させます:
通勤時間を避けながら、自宅からオフィスにリモートアクセスすることで、仕事と家庭の生活のバランスを取る
道中でもコンピュータ上のすべてのファイルとアプリに接続を保つ
事業継続 — 厳しい天候条件の際に、従業員がリモートで生産性を維持できるようにする
金融、ビジネス、または医療の専門家がオフィス間でリモートアクセス
2000万人以上の消費者がSplashtop Personal製品を楽しんでいます。ファイル転送、リモート印刷、ブラウザアクセス、強化されたセキュリティ、使用状況報告、HIPAA準拠、強化されたサポート、その他多くの利点を備えたSplashtop Businessにアップグレード。
詳細はこちらと無料トライアルにサインアップ: https://www.splashtop.com/business
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。2000万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名と製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディア連絡先
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com