Splashtopは、デバイス設定と高度なアプリケーション設定を自律型エンドポイント管理ソリューションに追加しました
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ITチームとMSPsは、セットアップの自動化、セキュリティポリシーの施行、分散環境全体の運用の効率化を行う力を持っています。
カリフォルニア州クパチーノ、2025年5月28日 – Splashtopは本日、Autonomous Endpoint Management (AEM) ソリューションの新しい強化を発表し、ITチームにWindowsとMacデバイスのセキュリティをより制御できるようにしました。IT管理者は、ネットワークとセキュリティの設定を確立し、すべてのソフトウェアをスケールで設定およびパッチを適用できます。これは、同社が効率とリアルタイムのセキュリティを推進するための自律ITのビジョンを実行する中で、期待される更新の一連の最新のものです。リングベースのポリシー管理、脆弱性スキャン、設定可能なアラート、自動修復とスクリプトなどの最近発表された機能に加えて、IT管理者はエンドポイント設定を中央で管理し、OSとサードパーティアプリケーションを管理し、ポリシーを即座にエコシステム全体に適用で��きます。
今日の分散型の作業環境と急速に進化するサイバーセキュリティの状況では、限られたITリソースでシステムを安全かつ効率的に保つことが求められています。Splashtop AEMは、ITが構成ポリシーを標準化し、新しいデバイスに自動的に適用することで、セキュリティを簡素化し、誤った構成のリスクを軽減し、デバイスがオンラインになるときにセキュリティを強化します。管理者は、Wi-Fi、プロキシ、ファイアウォールの設定をリモートで構成し、スクリーンロックとパスワードポリシーを強制し、OSや人気のあるサードパーティおよびカスタムアプリケーションのソフトウェアバージョンをリモートで設定、パッチ、管理することができます。ポリシーは個人、グループ、またはチーム全体に適用でき、すべてのデバイスが使用準備が整い、会社の基準に沿っていることを保証します。
これらのアクションはSplashtopのエージェントベースのアーキテクチャによって強化され、即時の可視性とリアルタイムの施行を可能にします。このソリューションは、スタンドアロンのSaaSソリューションとしてセキュリティ体制を強化し、Microsoft Intuneのような既存のMDMツールを補完し、リアルタイムのパッチとソフトウェアの更新、スクリプト、ダッシュボード、自動修復を提供します。
「誤って設定されたデバイスやパッチが適用されていないアプリが1つあるだけで、組織全体が露出する可能性があります。保護されていないエンドポイントは、侵害のリスクを指数関数的に増加させます。Splashtop AEMは、ITに迅速に行動し�、コンプライアンスを維持し、スケールで運用する力を与えます」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「これらの更新は、組織の規模に関係なく、シームレスでプロアクティブかつ自律的なエンドポイント管理を提供するという私たちの広範なビジョンの一部です。」
Splashtop AEM には次のものが含まれます:
Wi-Fi、ファイアウォール、プロキシ、スクリーンロック、パスワード設定のデバイス構成
AEMコンソールからのアプリケーション設定でソフトウェアをリモートでインストール
グループ割り当てに基づいて新しいデバイスが設定を継承するようにポリシーを自動化
エージェントベースのアーキテクチャは、リアルタイムの施行、可視性、応答性を提供します
CVE/KEVを検出し、リスクを特定して優先順位を付けるための脆弱性スキャン
業界特有およびカスタムインハウスソフトウェアを含むオペレーティングシステムおよびサードパーティアプリケーションの自動パッチ適用。
段階的でリスクベースの展開をサポートするリングベースのポリシー管理
中央集約型のリアルタイムシステム監視のためのカスタマイズ可能なダッシュボード
自動化された問題検出と解決のための設定可能なアラートとスマートアクション
スクリプトとタスクでスクリプト作成、大規模な設定、リモートコマンド、システム更新を効率化します。
Splashtop AEMは運用効率とリアルタイムのセキュリティを組み合わせ、ITチームに標準を自動的に施行するためのコスト効果の高い方法�を提供します。これにより、ビジネスがスムーズに運営され、従業員が生産的であることが保証されます。同時に、貴重なITリソースをより戦略的なイニシアチブに集中させることができます。
Splashtopの自律型エンドポイント管理ソリューションの詳細はこちら、www.splashtop.comをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して�今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細はこちら。