SplashtopがSharpの戦略的技術アライアンスリソース（STAR）メンバーに追加されました
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Splashtopのソリューションは、Sharp AQUOS BOARD™インタラクティブディスプレイシステムと連携し、プレゼンターや参加者がChromebook、iPad、Android、PC、Macを使用して部屋のどこからでもコンテンツを発表し、アイデアを共有できるようにします。
San Jose, CA (PRWEB) — 2014年10月21日 — Splashtop Inc., は、Sharp Electronics CorporationがSplashtopを戦略的技術アライアンスリソース（STAR）メンバーとして追加したことを発表しました。この発表により、Sharp AQUOS BOARDインタラクティブディスプレイシステムを使用しているユーザーは、Splashtop ClassroomとSplashtop Mirroring360製品を使用して、部屋のどこからでもデバイスを使ってコンテンツを制御、注釈、プレゼンテーションし、アイデアを共有することで、プレゼンテーション機能を大幅に拡張できるようになりました。
部屋のどこからでもプレゼンを行い、Chromebooksを含む他の人とコンテンツを共有できます。
Splashtop Classroomは、プレゼンターがコンテンツをコントロールし、注釈を付けてから共有することを可能にします。これには、KeynoteやPowerpointのプレゼンテーション、既存のWindowsやMacアプリケーシ��ョンが含まれ、すべての参加者のデバイス（Chromebooks、iPads、Android、Windows PC、Macを含む）に共有されます。最新のリリースには、クラウドサポート、ビデオと共にオーディオをストリーミングする機能、複数の参加者がモバイルデバイスから直接プレゼンターの画面をコントロールする機能などの新機能が含まれています。
Chromebook画面のミラーリング – まるでAirplayのように
Splashtop Mirroring360は6月に導入され、数千人のプレゼンターがPCやMacを使用してiOS画面をワイヤレスでプロジェクターに表示するために使用しています。Apple TVやケーブルは必要ありません。この最新のアップデートにより、参加者はChromebookやMacの画面をプレゼンターのコンピュータにミラーリングできるようになり、観客のエンゲージメントが向上します。Sharp AQUOS BOARDインタラクティブディスプレイがSplashtop Mirroring360とClassroomと共に使用されると、多くのユーザーにとって理想的なプレゼンテーションプラットフォームを作り出します。
教育者は、視覚/聴覚障害や障害を持つ学生にとって非常に貴重な、教室管理を改善しながら学生をより効果的に引き込むことができます。
営業担当者は、モバイルデバイスを究極のプレゼンテーションデバイスに変え、プレゼンテーションをコントロールしながら観客を驚かせたいと考えています
インストラクターは、iPad、Chromebook、Android、Mac、またはWindowsデバイスで、部屋の前に来ることなく、聴衆のメンバーが直接質問に答えることができるようにする能力を持っています
トレーナーは、シートのコンテン�ツに参加者が参加できるようにすることで、より効果的になることができます
ITチームは、クラウドまたはオンプレミスソリューションを使用して数百人のユーザーを管理しサポートする必要があります
「Chromebook、iPad、Android、その他のデバイスを使用するプレゼンターと参加者を支援するために、SharpのSTARプログラムの一部になることを嬉しく思います」と、SplashtopのCEO兼社長のMark Leeは述べました。「Sharp AQUOS BOARDディスプレイと一緒に、Splashtopは誰でも部屋を自由に移動し、参加者と対話できるようにし、プレゼンテーションに大きな影響を与えます！」
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1600万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
シャープエレクトロニクスコーポレーションについて
シャープエレクトロニクスコーポレーションは、日本のシャープ株式会社の米国子会社であり、ユニークな家庭用エンターテイメント製品、家電、ネットワーク化された多機能オフィスソリューション、モバイル通信および情報ツールの世界的な開発者です。主要ブランドには、AQUOS® LED HDおよび4K UHDテレビ、Insight® Microwave Drawer®オーブン、Plasmacluster®空気清浄機が含まれます。シャープは、アメリカで最も称賛されるブランドの1つ、そして世界で最も愛される企業の20社の1つに選ばれています。
Sharpは、B2B販売チャネルを通じて55インチ以上の商業用統合タッチディスプレイで米国で最も売れているブランドです。Sharpのプロフェッショナルおよび商業用ディスプレイは、ビジネスアプリケーション向けに特別に設計されており、さまざまなサイズで提供されています。受賞歴のある4K Ultra HDおよびFull HDディスプレイから、デジタルサイネージ用の高インパクトな超薄型ベゼルビデオウォール、革新的なAQUOS BOARDインタラクティブディスプレイシステムまで、Sharp製品は情報を見事に伝え、協力し、共有するのに役立ちます。
Sharp AQUOS BOARDインタラクティブディスプレイシステムの詳細については、www.Sharpusa.com/aquosboardをご覧ください またはProLCD@Sharpusa.comにメールしてください
*NPD DisplaySearch Monthly Large-Format Commercial Displays Report, July 2014による。
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メディア連絡先 Alex Shapiro alex.shapiro@horngroup.com